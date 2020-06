Stand: 18.06.2020 11:26 Uhr

Hansa reist mit breiter Brust zum MSV Duisburg

Englische Wochen können trotz der hohen Belastung eine Wohltat sein für Profi-Fußballer: Wenn sie derart erfolgreich sind wie zurzeit Hansa Rostock in der Dritten Liga. Das Team von Trainer Jens Härtel eilt von Sieg zu Sieg, die Chance auf die Rückkehr in die Zweite Liga ist groß, auch wenn noch fünf Partien anstehen. Am Sonnabend (14 Uhr) kommt es zum Spitzenspiel beim MSV Duisburg. Der Sportclub zeigt die Partie live im TV und im Livestream.

Hansa Rostock mit hohem Pflichtsieg gegen Jena Sportclub - 17.06.2020 20:30 Uhr Autor/in: Alexander Kobs Drittligist Hansa Rostock darf weiter vom Zweitligaaufstieg träumen. Gegen Tabellenschlusslicht FC Carl Zeiss Jena feierten die Mecklenburger einen souveränen 4:0-Heimsieg.







4,5 bei 20 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hansa-Trainer Härtel warnt und lobt

Das 4:0 gegen Tabellenschlusslicht Carl Zeiss Jena war ein Pflichtsieg, bestätigte aber die Erkenntnisse der vergangenen Wochen: Hansa hat einen sehr ausgeglichenen Kader, der offensichtlich mit der hohen Belastung bestens zurechtkommt. Gleichwohl warnte Härtel vor Zufriedenheit: "Wir wissen, dass wir uns steigern müssen, um in Duisburg etwas mitnehmen zu können."

Kleinreden will der Coach die Erfolgsserie aber nicht. "Wir haben vier Spiele am Stück gewonnen, das fühlt sich gut an. Ich hoffe, die Mannschaft nimmt daraus Selbstvertrauen mit. Aber du musst das Momentum auf deiner Seite halten und weiter Gas geben", sagte Härtel.

Breier mit vier Treffern in drei Spielen

Der Coach bewies zuletzt immer wieder das richtige Händchen bei seinen Aufstellungen. Auch gegen Duisburg sind Veränderungen wahrscheinlich. Im Sturmzentrum dürfte allerdings Pascal Breier nach vier Treffern in den jüngsten drei Begegnungen seinen Platz in der Startelf sicher haben, auch weil John Verhoek weiterhin angeschlagen ist und mit dem Training aussetzt. "Wir werden da kein Risiko eingehen", unterstrich Härtel.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 20.06.2020 | 14:00 Uhr