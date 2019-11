Stand: 25.11.2019 16:34 Uhr

Hansa hat den Herbstblues: "Eher nach hinten gucken"

Jens Härtel verspürte nach dem Abpfiff der Drittliga-Partie beim 1. FC Kaiserslautern (0:2) das Bedürfnis, den aufgestauten Frust sofort abzubauen. Also rief der Trainer des FC Hansa Rostock die Seinen zu sich und redete im Mannschaftskreis Tacheles. Welche Worte der 50 Jahre alte Fußballlehrer wählte, ist nicht übermittelt. Doch Lob bekamen die ebenfalls niedergeschlagenen Kicker vermutlich nicht zu hören. "Es hat ein bisschen länger gedauert, weil es einfach Gesprächsbedarf gab, weil ich natürlich auch enttäuscht bin. Ich verstehe das nicht", sagte der Coach später im Gespräch mit NDR 1 Radio MV zu seiner Standpauke unmittelbar nach Spielende.

Hansa verliert auch bei den "Roten Teufeln"







Trainer Härtel will "die richtigen Schlüsse ziehen"

Die Pleite auf dem Betzenberg - die dritte Niederlage in Serie - nagte an ihm. Vor allem deswegen, weil sie sich in der Vorbereitung auf das Duell der Traditionsclubs so gar nicht angekündigt hatte. "Wir haben zu keiner Phase das umgesetzt, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten, was wir in der Trainingswoche gezeigt haben. Wir waren weit weg von dem, was wir spielen können", erklärte der Übungsleiter. Wie es zu der blutleeren Hansa-Vorstellung kommen konnte, diese Frage konnte Härtel auf die Schnelle nicht beantworten: "Das müssen wir jetzt natürlich ergründen und die richtigen Schlüsse ziehen."

Hansa verliert erneut gegen Kellerkind

Hansa auf Talfahrt: "Kann nicht unser Anspruch sein"







Auffällig ist, dass der frühere Bundesligist bereits zum dritten Mal in dieser Saison gegen ein Team aus dem Tabellenkeller patzte. Zuvor hatte Hansa bereits gegen die SG Sonnenhof Großaspach (0:1) und beim abgeschlagenen Schlusslicht Carl Zeiss Jena (1:3) verloren. Ein Indiz dafür, dass die technisch beschlagene Mannschaft Probleme hat, gegen kampfbetont agierende Kontrahenten Lösungen zu finden. In Kaiserslautern war dies im ersten Abschnitt deutlich zu beobachten, wie auch Innenverteidiger Max Reinthaler im Gespräch mit NDR 1 Radio MV unumwunden zugab. "Es hat nicht viel geklappt. Von den entscheidenden Zweikämpfen in der ersten Halbzeit haben wir jeden verloren - so sind auch die Tore gefallen. Und nach vorne ging glaube ich nichts bis gar nichts. Das kann nicht unser Anspruch sein", sagte der Italiener.

Gelingt gegen Würzburg die Wende?

Vom eigenen Anspruch, ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitzureden, sind die Mecklenburger nach den jüngsten Ergebnissen erst einmal ein bisschen entfernt. Rang zehn nach 16 Spieltagen ist für die ambitionierten Hanseaten enttäuschend, auch wenn sie lediglich sechs Zähler Rückstand auf Platz drei haben. Aber eben auch nur sieben auf den ersten Abstiegsplatz. Und daher hebt Härtel auch den warnenden Zeigefinger: "Wir brauchen so schnell wie es geht ein Erfolgserlebnis und Punkte. Von der Seite sollten wir eher nach hinten als jetzt irgendwo nach vorne gucken." Das beste Rezept gegen den Herbstblues sind also Siege. Die nächste Gelegenheit, sich wieder etwas freizuschwimmen, hat Hansa am Sonnabend (14 Uhr) gegen die Würzburger Kickers. Der NDR Sportclub zeigt die Partie live im TV und hier bei NDR.de.

Scherff feiert Pflichtspiel-Comeback

Eine Option für das Duell mit den Mainfranken könnte wieder Eigengewächs Lukas Scherff sein. Sieben Monate nach seinem Kreuzbandriss feierte der 23-Jährige am Sonnabend im Oberliga-Spiel der zweiten Mannschaft beim 1. FC Lok Stendal sein Pflichtspiel-Comeback. Mit einem Tor und einer Vorlage hatte der gebürtige Schweriner großen Anteil am 3:1-Sieg Rostocks. Und einer wie Scherff, der nicht nur fein kicken, sondern auch kämpfen kann, wäre derzeit für Hansas Profi-Team fraglos eine Bereicherung.

