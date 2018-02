Stand: 14.02.2018 09:24 Uhr

Hansa-Aufstieg? "Darüber spricht bei uns keiner"

Sieben Siege in den vergangenen acht Partien und dazu eine stetige fußballerische Weiterentwicklung: Hansa Rostock ist fraglos die Mannschaft der Stunde in der Dritten Liga. Nach Jahren des sportlichen Überlebenskampfes schnuppern die Mecklenburger in dieser Serie erstmals wieder Höhenluft. Der Rückstand der Hanseaten auf Relegationsrang drei, den Wehen Wiesbaden belegt, beträgt lediglich noch ein Zähler. Zudem haben die Norddeutschen eine Partie weniger ausgetragen als die drei vor ihnen platzierten Teams. Es darf also geträumt werden an der Ostsee. Wird es aber nicht. Zumindest nicht offiziell. "Vom Aufstieg spricht in der Mannschaft natürlich keiner", sagte Rechtsverteidiger Vladimir Rankovic NDR 1 Radio MV nach dem 3:1-Sieg im Verfolger-Duell mit Würzburg. Auch Abwehrchef Oliver Hüsing mied das "A"-Wort wie der Teufel das Weihwasser: "Wir schauen nur von Woche zu Woche."

Dotchev warnt vor wiedererstarkten Preußen

Hansa scheint sich im Windschatten der Top drei pudelwohl zu fühlen. Aber bereits am Freitagabend könnte aus dem Verfolger ein Gejagter werden. Sollte der frühere Bundesligist seine Auswärtspartie bei Preußen Münster (19 Uhr) gewinnen, würde er zumindest bis Sonnabendnachmittag, wenn Wehens Spiel bei Fortuna Köln beendet ist, Dritter sein. Es wäre ein weiteres Ausrufezeichen des Teams von Trainer Pavel Dotchev, der allerdings eindringlich vor seinem früheren Arbeitgeber warnt. "Münster ist mit dem neuen Trainer Marco Antwerpen wieder auf Kurs. Die sind momentan sehr gefährlich und brauchen die Punkte wie wir unbedingt. Das wird ein sehr, sehr schweres Spiel", sagte der 52-Jährige im Interview mit "Hansa TV".

Bischoff meldet sich fit

Der Bulgare war von Anfang 2012 bis Ende September 2013 für die Westfalen tätig. "Ich habe nach meinem Abgang zweimal gegen sie gespielt und beide Spiele gewonnen. Wenn das jetzt so bleibt, habe ich nichts dagegen", meinte Dotchev zu "Hansa TV". Dabei vergaß er allerdings das Hinrunden-Duell Rostocks mit Preußen. Es endete 1:1. Neben dem Coach haben auch Defensivspezialist Tommy Grupe sowie Kapitän Amaury Bischoff eine Münsteraner Vergangenheit. Letzterer konnte zuletzt aufgrund einer Oberschenkelzerrung nicht trainieren, meldete sich nun aber wieder fit. Fehlen wird hingegen Tim Väyrynen. Der finnische Nationalstürmer hat sich gegen Würzburg am Knie und im Adduktorenbereich verletzt.

