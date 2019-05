Stand: 09.05.2019 11:13 Uhr

Eintracht Braunschweig kann Rettung perfekt machen

Eine beeindruckende Aufholjagd könnte am Sonnabend gekrönt werden: Mit einem Sieg beim Halleschen FC hätte Eintracht Braunschweig schon einen Spieltag vor dem Saisonende den Klassenerhalt in der Dritten Liga sicher. Auch ein Unentschieden und sogar eine Niederlage könnten reichen, wenn die Konkurrenz im Tabellenkeller patzt. Der NDR überträgt die Partie am Sonnabend ab 13.30 Uhr live im TV und im Livestream.

Mögliche Aufstellung Eintracht Braunschweig





















Hofmann: "Dürfen nicht ein Prozent nachlassen"

"Das ist eine gute Ausgangslage. Wir haben es in der eigenen Hand", sagte Eintracht-Angreifer Marcel Bär vor der Begegnung beim Tabellenvierten, der noch eine kleine Chance auf Relegationsrang drei hat. Ähnlich äußerte sich Bärs Sturmpartner Philipp Hofmann: "Es sieht gut aus." Gleichzeitig warnte er: "Aber wir dürfen nicht zufrieden sein und nur ein Prozent nachlassen. Sonst kann das noch in die Hose gehen."

"Mehr Selbstvertrauen kann man nicht haben"

Sollte es in Halle nicht mit dem Klassenerhalt klappen, hat die Eintracht am letzten Spieltag die Chance, gegen Energie Cottbus die Aufholjagd zu vollenden. Doch die Zuversicht im Braunschweiger Lager ist groß, dass bereits am Sonnabend gefeiert werden kann. Schließlich muss Trainer André Schubert nur auf Bernd Nehrig (Achillessehne) verzichten. Und er hat ein Team, das durch die jüngsten Erfolge an sich glaubt. So sagte Keeper Jasmin Fejzic dem "kicker": "In der Rückrunde haben wir mit die beste Abwehr. Mehr Selbstvertrauen kann man nicht haben."

