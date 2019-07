Stand: 29.07.2019 14:09 Uhr

Eintracht Braunschweig löst Scouting-Abteilung auf von Florian Neuhauss, NDR.de

Eintracht Braunschweig muss den Gürtel in der Dritten Liga enger schnallen. Die mit zwei Siegen in die neue Saison gestarteten "Löwen" gaben am Montag die Schließung ihrer Scoutingabteilung schon zum Ende des Monats bekannt. Chefscout Dirk Fischer verlässt die Niedersachsen sogar mit sofortiger Wirkung. "Wir haben uns in den vergangenen Monaten genau die Kosten angeschaut und müssen auch diesen Bereich - wie viele andere in den vergangenen Wochen und Monaten - den Bedingungen der Dritten Liga anpassen", erklärte Aufsichtsrat Tobias Rau. Diese Maßnahmen seien "schmerzhaft, aber alternativlos". Das unterstrich auch Manager Peter Vollmann: "Für uns gilt es, die vorhandenen wirtschaftlichen Ressourcen optimal einzusetzen."

Neue Zeiten in Braunschweig schon angebrochen

Nach dem Last-Minute-Klassenerhalt in der vergangenen Saison gab es in diesem Sommer wieder einen Umbruch mit neun Neuzugängen und zehn Abgängen. Besonders bei den neuen Torjägern Nick Proschwitz und Martin Kobylanski dürften sich die "Löwen" finanziell sehr gestreckt haben. Proschwitz wurde vom SV Meppen abgeworben, an Kobylanski, dessen Vertrag in Münster ausgelaufen war, sollen auch Zweitligisten interessiert gewesen sein.

Gerade der skandinavische Markt wurde beackert

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Drittliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der norddeutschen Fußball-Drittligisten Hansa Rostock, SV Meppen und Eintracht Braunschweig zur Saison 2019/2020 im Überblick. mehr

Bemerkenswert: Die Niedersachsen bedienten sich schon in dieser Transferperiode ausschließlich bei deutschen Clubs von der Zweiten bis zur Vierten Liga. Das war in Braunschweig lange anders. Unter Manager Marc Arnold kamen immer wieder Spieler aus Skandinavien in die Löwenstadt, das Scouting setzte dort einen deutlichen Schwerpunkt. Auch wenn nicht alle Transfers einschlugen, Omar Elabdellaoui, Havard Nielsen, Emil Berggreen, Christoffer Nyman und Suleiman Abdullahi hoben das Niveau im Team deutlich an. Hinzu kamen in Saulo Decarli (US Avellino), Rafal Gikiewicz (Slask Breslau), Nik Omladic (Olimpija Ljubljana) oder Salim Khelifi (FC Lausanne-Sport) hochveranlagte Spieler, die nur wenige Fußball-Interessierte in Deutschland auf dem Zettel hatten.

Doch das gehört der Vergangenheit an. "In den vergangenen Jahren waren unsere Scouts überwiegend europaweit unterwegs, um junge Talente und Spieler zu finden. Das entspricht nicht mehr der Realität in der Dritten Liga, das muss man leider ganz deutlich sagen", betonte Rau jetzt.

Künftig "Knowhow und das sehr gute Netzwerk"

Wie schon in dieser Transferperiode, die zum großen Teil noch der mittlerweile nach Kiel gewechselte Trainer André Schubert gestaltet hat, soll künftig auf das "Knowhow und das sehr gute Netzwerk" der ohnehin im Verein tätigen Personen gesetzt werden. "Wir befinden uns aktuell in einer Situation, in der wir alles auf den Prüfstand stellen und sich der Verein neu aufstellt. Wir müssen entscheiden, was zwingend notwendig ist", verdeutlichte Vollmann, und Rau fügte hinzu: "Unsere ganze Konzentration richtet sich darauf, eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft für die Eintracht zu sichern."

Braunschweig - 1860 München: Die Tore 27.07.2019 14:00 Uhr Eintracht Braunschweig hat mit 2:1 gegen 1860 München gewonnen. Alle Treffer der Drittliga-Partie.







4,2 bei 45 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 29.07.2019 | 14:25 Uhr