Dritte Liga: Eintracht Braunschweig feiert lang ersehnten Heimsieg Stand: 21.08.2021 16:01 Uhr Bei Eintracht Braunschweig hat das mehr als fünfmonatige Warten auf einen Heimsieg ein Ende: Mit 2:0 (1:0) setzte sich der Drittligist am Sonnabend gegen den FSV Zwickau durch. Auch der SV Meppen gewann.

von Bettina Lenner

Die Eintracht ging nach dem ersten Saisonsieg am vorherigen Spieltag (2:0 in Halle) voller Elan und Selbstbewusstsein in die Begegnung. Die frühe Führung in der achten Minute fiel dennoch wie aus dem Nichts. Zwickau konnte nicht ausreichend klären, der Ball flog zurück in den Strafraum und zu Neuzugang Luc Ihorst, der schnell schaltete und mit dem linken Fuß zum 1:0 traf.

Der Stürmer blieb auch danach der Aktivposten der "Löwen", die allerdings oft zu fehlerhaft agierten, um nachzulegen. Ein richtiger Spielfluss entstand über weite Strecken nicht, beide Teams leisteten sich Ballverluste und Fehlpässe. Die Führung der engagierten Eintracht zur Pause war dennoch verdient, weil sie im Gegensatz zum Kontrahenten immerhin Akzente nach vorne setzte und hinten stabil stand.

Eintracht-Lazarett füllt sich weiter

Gefährlichster Akteur in den Reihen der Braunschweiger blieb Ihorst. Umso bitterer, dass sich der Angreifer kurz nach Wiederanpfiff bei einem Zweikampf verletzte und vom Platz humpelte. Ein weiterer Ausfall bei den ohnehin von Verletzungen gebeutelten Niedersachsen. Für den Torschützen kam Yari Otto in die Partie, der nominell letzte verbliebene Stürmer. Geschockt zeigten sich die Gastgeber allerdings nicht, im Gegenteil: In der 57. Minuten markierte Enrique Pena Zauner das 2:0 und sorgte gegen harmlose und weiterhin sieglose Zwickauer für die Vorentscheidung.

In den Jubel über den Sieg dürfte sich bei den Verantwortlichen indes auch Sorge gemischt haben: Auch für Bryan Henning ging es in den letzten 20 Minuten wegen einer Schulterverletzung nicht mehr weiter, Michael Schultz musste in der 80. Minute nach einem Zusammenprall behandelt werden und verließ mit blutigem Gesicht das Spielfeld.

4.Spieltag, 21.08.2021 14:00 Uhr Braunschweig 2 FSV Zwickau 0 Tore: 1 :0 Ihorst (8.) 2 :0 Pena Zauner (59.)

Braunschweig: Fejzic - Wiebe, Behrendt, Mi. Schultz (82. May), Kijewski - Nikolaou, Krauße - Br. Henning (71. Kobylanski) - Multhaup, Pena Zauner (82. Schlüter) - Ihorst (51. Otto)

FSV Zwickau: Brinkies - P. Göbel, Susac, Nkansah, Coskun - Hauptmann (71. Voigt), Möker, Schikora (85. Reinthaler), Starke (63. Baumann) - Lokotsch (46. R. König), Gómez (46. Willms)

Zuschauer: 6200



Meppen zum dritten Mal in Folge ungeschlagen

Auch der SV Meppen feierte einen Heimsieg. Die Emsländer gewannen hochverdient mit 2:0 (1:0) gegen den SC Verl und blieben zum dritten Mal in Folge ungeschlagen. Der SVM war von Beginn an spielbestimmend und ließ sich in einer von vielen Unterbrechungen geprägten Partie auch von der harten Gangart der Gäste nicht aus dem Konzept bringen. Die Tore - es hätten bei besserer Chancenverwertung auch mehr werden können - erzielten Luka Tankulic (30.) und in der Nachspielzeit per Foulelfmeter Willi Evseev.

Verl ist am Dienstag nächster Gegner der Braunschweiger Eintracht. Meppen gastiert in der Englischen Woche am selben Tag bei Waldhof Mannheim (jeweils 19 Uhr, im Livecenter bei NDR.de).

4.Spieltag, 21.08.2021 14:00 Uhr SV Meppen 2 SC Verl 0 Tore: 1 :0 Tankulic (30.) 2 :0 Evseev (90. +3, Foulelfmeter)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Bünning (83. Fedl), Dombrowka - Blacha (36. Egerer), Käuper (46. Evseev) - Faßbender, Tankulic, Hemlein (67. Dombrowa) - Koruk (66. Guder)

SC Verl: Thiede - Lannert, Ezekwem, Jürgensen, Stellwagen (75. Ochojski) - Baack (74. Saglik) - Petkov (75. Schikowski), Corboz (39. Schwermann) - Rabihic, Akono (30. Sapina), Putaro

Zuschauer: 5983



Dieses Thema im Programm: Sportclub | 21.08.2021 | 14:00 Uhr