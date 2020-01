Stand: 05.01.2020 15:23 Uhr

Braunschweig will "mit vollem Akku besser werden"

Nach zwei Wochen Urlaub hat Eintracht Braunschweig am Sonntagmittag die Vorbereitung auf die Drittliga-Restrunde aufgenommen. An deren Ende soll die Rückkehr in die Zweite Liga stehen. Dementsprechend deutlich ging Trainer Marco Antwerpen das zweite Halbjahr an: "Es ist extrem wichtig, dass wir gut arbeiten. Wir müssen besser werden, das steht, glaube ich, außer Frage." Die "Löwen", die zuvor lange auf den Aufstiegsplätzen standen, sind nach dem 2:2 gegen den 1. FC Magdeburg kurz vor Weihnachten auf Tabellenplatz vier zurückgefallen.

Transfergerüchte um Girth und Farrona Pulido

Antwerpen schickte seine Spieler zunächst zum Laktakttest. Dabei konnten die Profis beweisen, ob sie wirklich "ihre Akkus aufgefüllt haben", wie der Coach nach den "fünf intensiven Wochen" seiner Amtszeit erklärt hatte.

Die Runden im Eintrachtstadion drehte der gesamte Profikader bis auf Angreifer Marcel Bär, der wegen einer Erkältung fehlte. Auch Neuzugänge waren im weiten Rund noch nicht zu sehen. Es gilt allerdings als wahrscheinlich, dass bis zum Ende der Transferperiode Ende Januar noch neue Kräfte dazustoßen werden. Zuletzt wurden Angreifer Benjamin Girth und Mittelfeldspieler Manuel Farrona Pulido mit den "Löwen" in Verbindung gebracht.

Testpiel gegen Vaduz, Auftakt gegen 1860

Schon am Montag reist der Tross um Antwerpen nach Belek in die Türkei, wo bis zum 13. Januar im Trainingslager an der Form gefeilt werden soll. Am Tag vor der Rückreise steht das bisher einzige fixe Testspiel an, Gegner ist der FC Vaduz aus Liechtenstein, der Tabellenfünfter der zweiten Schweizer Liga ist. Wieder um Punkte geht es dann am 26. Januar, wenn der BTSV bei 1860 München gastiert.

