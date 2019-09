Stand: 06.09.2019 14:23 Uhr

Kobylanski: "Hoffe auf Chance, ganz oben anzuklopfen"

Martin Kobylanski ist innerhalb von nur zwei Monaten zum großen Fanliebling bei Drittligist Eintracht Braunschweig geworden. Der Deutsch-Pole geht auf dem Platz voran und nährt die Hoffnungen der Niedersachsen auf die Rückkehr in die Zweite Liga. In der Länderspielpause hat der Spielmacher Zeit, um abzuschalten. Das freie Wochenende verbringt der 25-Jährige bei seiner Schwester in Berlin. Im Interview mit NDR.de spricht "Koby" über den tollen Start der "Löwen", den möglich erscheinenden Aufstieg und seinen Traum, noch mal "ganz oben anzuklopfen".

Herr Kobylanski, erinnern Sie sich noch an den 21. September 2013?

Martin Kobylanski: (überlegt) 2013, da habe ich auf jeden Fall noch in Bremen gespielt. War das das Nordderby?

Ganz genau.

Kobylanski: Mein Profidebüt, ein 2:0-Sieg im Nordderby beim HSV. Das war ein schönes Ereignis. (lacht)

Insgesamt kamen Sie in der Saison zu acht Bundesliga-Einsätzen. Wie blicken Sie heute auf Ihre Debütsaison als Profi zurück?

Kobylanski: Jeder Junge träumt davon, einmal in der Bundesliga zu spielen. Ich habe immer noch ein Strahlen im Gesicht, wenn ich an die Zeit zurückdenke. Die acht Spiele kann mir keiner mehr nehmen.

Warum sind keine weiteren Bundesliga-Spiele dazugekommen?

Kobylanski: Im Gespräch mit Trainer Robin Dutt haben wir nach der Saison entschieden, dass ich zu Union Berlin in die Zweite Liga wechsele, um mehr Spielpraxis zu bekommen. Das hat gut geklappt, aber als ich nach dem Jahr nach Bremen zurückgekommen bin, hatte Viktor Skripnik den Cheftrainerposten übernommen - und er hat nicht mit mir geplant. Das Fußballgeschäft ist schnelllebig, und man muss lernen, mit Rückschlägen umzugehen.

In diese Rubrik muss wohl auch Ihre folgende Entscheidung eingeordnet werden, zu Lechia Danzig in die erste polnische Liga zu wechseln.

Kobylanski: Als damals das Angebot kam, waren mein Berater, mein Vater und ich uns einig, dass ich nach Danzig wechseln sollte. Lechia ist in Polen ein Topclub, der immer um die internationalen Plätze mitspielt. Aber ich kam dann von Februar bis Dezember nur auf drei Einsätze in der Ekstraklasa. Das war sehr überschaubar und rückblickend wirklich ein verlorenes Jahr.

Welche Rolle spielt Ihr Vater Andrzej, der selbst 88-mal in der Bundesliga zum Einsatz gekommen ist, in Ihrem Leben?

Kobylanski: Mein Papa ist mein wichtigster Ansprechpartner - in sportlichen Dingen, aber auch bei allem anderen. Er lebt in unserem polnischen Heimatort und hat dort eine große Sicherheitsfirma. Er versucht, so oft es geht, bei mir oder bei meiner Schwester in Berlin zu sein. Mit ihm habe ich auch vor der Saison meine persönlichen Ziele in Braunschweig festgesteckt.

Und die wären?

Kobylanski: Darüber spreche ich nicht. Solche Ziele sind für mich persönlich - und ich habe auch keine Lust, dass sie mir am Ende um die Ohren fliegen, wenn ich sie öffentlich gemacht, aber nicht erreicht habe (lacht).

Nach zweieinhalb starken Jahren in Münster mit 27 Drittliga-Toren und 14 Vorlagen sollen auch höherklassige Teams an Ihnen interessiert gewesen sein. Warum haben Sie sich gerade für Braunschweig entschieden?

Kobylanski: Braunschweig ist meiner Meinung nach schon eine andere Hausnummer im Vergleich zu Preußen Münster, das seit Jahren eine feste Größe in der Dritten Liga ist. Hier gibt es einen anderen Anspruch, andere Rahmenbedingungen und ein anderes Umfeld. Wenn man überlegt, dass die Eintracht viele Jahre in der Zweiten Liga und vor sechs Jahren sogar in der Ersten Liga gespielt hat. Ich habe vor der Saison viele Gespräche geführt - und am Ende auf mein Herz gehört. Mir ist egal, ob der Club in der Zweiten oder Dritten Liga spielt.

Die Eintracht ist unter Neu-Trainer Christian Flüthmann nach sieben Spieltagen souveräner Tabellenführer. Hatten Sie damit gerechnet, dass es so gut läuft?

Kobylanski: Ich habe schon bei den Transfers gesehen, was hier passieren soll. Das ging ja schon im Winter los. Wir haben eine richtig gute Mischung. Stephan Fürstner, Benjamin Kessel, Bernd Nehrig, Marc Pfitzner und Jasmin Fejzic haben von der Ersten bis zur Dritten Liga alles gespielt. Die kennen und verstehen den Fußball. Aber wir haben auch junge Spieler, die nachrücken. Zum jetzigen Zeitpunkt läuft es perfekt.

Daran haben Sie mit schon fünf Treffer und drei Torvorlagen großen Anteil.

Kobylanski: Ich habe versucht, ohne Erwartungen in die Saison zu gehen. Schließlich musste ich erst mal in die Mannschaft kommen und spielen. Wenn die Mannschaft dann gewinnt, kann ich mir auch über persönliche Dinge Gedanken machen. Einen besseren Einstand als mit meinen drei Toren in Magdeburg hätte ich natürlich nicht haben können. Aber da steckt wirklich sehr viel Arbeit drin. Ich will in Braunschweig den nächsten Schritt machen.

Ist der Aufstieg in die Zweite Liga das Ziel?

Kobylanski: Ich hätte schon in die Zweite Liga wechseln können statt nach Braunschweig. Mit dem nächsten Schritt meine ich meine persönliche Entwicklung. Und auch in der Mannschaft ist der Aufstieg kein Thema. Wir gehen mit der Tabellenführung sehr realistisch und cool um. Bei uns herrscht eine große Gelassenheit, und zugleich sind wir sehr ehrgeizig. Aber es gibt sicher kaum etwas Schöneres, als mit der Mannschaft und den Fans einen Aufstieg zu feiern. So etwas bleibt für das ganze Leben.

Sie haben schon mit 19 Jahren in der Bundesliga gespielt und galten auch in der U21-Nationalmannschaft Polens als großes Talent. Werden wir Sie noch mal auf der ganz großen Bühne sehen?

Kobylanski: (lacht) Ich hoffe es! Mit dieser Mannschaft können wir langfristig wirklich etwas aufbauen, wenn jeder daran glaubt. Ich weiß, was ich an der Eintracht habe. Natürlich würde ich persönlich auch gern noch mal die Chance bekommen, ganz oben anzuklopfen. In der Nationalmannschaft, aber auch in der Bundesliga. Davon träume ich, da will ich wieder hin.

Das Interview führte Florian Neuhauss, NDR.de

