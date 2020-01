Stand: 30.01.2020 16:12 Uhr

Eintracht Braunschweig: Antwerpen fordert Reaktion

Eine 1:4-Klatsche zum Auftakt bei 1860 München, das hatten sich alle Beteiligten beim Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig anders vorgestellt. Trainer Marco Antwerpen jedenfalls war auch vier Tage danach noch bedient. "Wir sind dem Gegner deutlich unterlegen gewesen, und das können wir in dieser Form nicht akzeptieren", sagte der Eintracht-Coach am Donnerstag und forderte auch mit Blick auf die Fans eine Reaktion im Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena. "Wir müssen als Mannschaft am Samstag in Vorleistung gehen."

Eintracht seit vier Ligaspielen ohne Sieg

Antwerpen legte bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Tabellenletzten den Finger ganz tief in die "Löwen"-Wunde. "Die Laufbereitschaft stimmte nicht und auch das Zweikampfverhalten war nicht gut", sagte der 48-Jährige. "Das sind grundsätzliche Probleme, die sich schon über einige Spiele ziehen." Immerhin warten die Braunschweiger nunmehr seit vier Ligaspielen auf einen Sieg. Zuletzt fuhr die Antwerpen-Elf Anfang Dezember zu Hause gegen Zwickau drei Punkte ein.

Schwenk und Putaro fallen aus

Unter diesem Gesichtspunkt fällt der Abstand von drei Punkten auf den Relegationsrang drei noch gering aus. Gegen Schlusslicht Jena wäre ein "Dreier" für die "Löwen" wichtig, um mit etwas breiterer Brust zum Topspiel am übernächsten Freitag beim Tabellenführer MSV Duisburg antreten zu können.

Verzichten muss Antwerpen gegen Jena auf Manuel Schwenk (Muskelfaserriss) und Leandro Putaro (krank). Dafür steht Marc Pfitzner nach seiner Sperre wieder zur Verfügung.

