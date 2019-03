Stand: 01.03.2019 13:57 Uhr

Eintracht Braunschweig in Jena vor dem Sprung

Vor etwas mehr als drei Monaten kassierte Eintracht Braunschweig beim 0:3 in Münster die letzte deutliche Pleite in der Dritten Liga. Seitdem gab es in neun Partien fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen - die Abwehr der Niedersachsen zeigte sich in diesen Spielen wesentlich stabiler als zuvor: Lediglich acht Gegentreffer ließ der BTSV zu, zum Vergleich: Davor hatte es in 16 Partien gleich 35 Mal im Braunschweiger Gehäuse geklingelt. Dass die Gegentorquote praktisch halbiert wurde, ist auch ein Verdienst von Robin Becker, der zuletzt neun Mal in Folge durchspielte. Umso bitterer ist es für die "Löwen", dass der Innenverteidiger am Sonntag (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wegen einer Gelbsperre aussetzen muss.

Schubert: "Wir sind in der Lage, Spieler zu ersetzen"

Videos 02:00 Schubert: "Wir haben jetzt eine andere Mischung" André Schubert hat in der Winterpause beim Drittligisten Eintracht Braunschweig kräftig aussortiert und eingekauft. Im Sportclub-Interview spricht der Coach über sein "neues" Team. Video (02:00 min)

Die positive Entwicklung des 22 Jahre alten Becker und seines ein Jahr älteren Nebenmannes Steffen Nkansah hängt sicherlich auch mit den Neuverpflichtungen in der Winterpause zusammen. Seit Routinier Bernd Nehrig vor der Abwehr agiert, steht die Braunschweiger Defensive deutlich stabiler. Auch ein Jasmin Fejzic im Tor oder der wieder zu den Profis hochgezogene Marc Pfitzner strahlen Ruhe aus. Sorgen, den Becker-Ausfall nicht kompensieren zu können, hat Trainer André Schubert deshalb nicht, auch wenn in Christoph Menz ein möglicher Kandidat erkrankt ausfällt: "Dass wir momentan viele erkältete Spieler haben, liegt einfach an der Jahreszeit. Wir haben aber schon gezeigt, dass wir in der Lage sind, Spieler zu ersetzen. "Es gibt bei uns viele, die es verdient hätten, zu spielen. Einige müssen nun auf ihre Chance warten. Im Training geben die Jungs Gas", sagte Schubert am Freitag auf der Pressekonferenz zum Spiel.

Der BTSV-Coach hofft, dass Stephan Fürstner seine Bauchmuskelzerrung überwunden hat, "da müssen wir aber noch abwarten". Bei Marcel Bär (Erkältung), jüngst Siegtorschütze gegen Unterhaching, zeigte sich Schubert eher skeptisch. Definitiv ausfallen werden Leandro Putaro (Zerrung) und Yari Otto (im Aufbautraining nach Außenbandriss).

Sprung auf Nicht-Abstiegsplatz möglich

Trotz der personellen Fragezeichen reist die Eintracht mit breiter Brust nach Jena. Mit einem Erfolg - es wäre der dritte Sieg in Serie - kann der direkte Konkurrent im Abstiegskampf auf fünf Punkte distanziert werden. Schöner Nebeneffekt: Passende Ergebnisse von Fortuna Köln (gegen Kaiserslautern) und Großaspach (gegen Cottbus) vorausgesetzt, könnten die Niedersachsen in der Tabelle erstmals seit dem zweiten Spieltag wieder auf einem Nichtabstiegplatz klettern. Ein Faktor, der die Eintracht-Profis nicht kalt lässt. Natürlich schaue man auf die Tabelle, erklärte Nils Rütten auf der Eintracht-Website. Es gebe zwar keine Sechs-Punkte-Spiele, aber die Partie in Jena sei eine, "die man unter keinen Umständen verlieren möchte", so der Abwehrspieler, der als möglicher Becker-Vertreter seinen Teil dazu beitragen kann.

Mögliche Aufstellung Eintracht Braunschweig





















Dieses Thema im Programm: Sportreport | 03.03.2019 | 18:05 Uhr