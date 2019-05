Stand: 03.05.2019 15:09 Uhr

Eintracht Braunschweig: Kleiner Matchball in Aalen

Es ist angerichtet für Eintracht Braunschweig: Am Sonntag können die Niedersachsen im Abstiegskampf der Dritten Liga womöglich den entscheidenden Schritt machen. Mit einem Sieg beim bereits als Absteiger feststehenden Tabellenletzten VfR Aalen (14 Uhr, im NDR Livecenter) würde die Mannschaft von Trainer André Schubert auf 44 Punkte kommen. Gleichzeitig haben die Verfolger Großaspach (spielt beim Tabellenzweiten Karlsruhe), Cottbus (in Uerdingen) und Fortuna Köln (zu Hause gegen Meppen) keine leichten Aufgaben vor der Brust.

Schubert: "Werden sie nicht unterschätzen"

Schubert ordnet die Partie seiner Elf in Aalen auch eher in die Kategorie "kompliziert" ein: "Klar kann man sagen, dass es für sie um nichts mehr geht, aber vielleicht liegt ja genau darin die Tücke. Wir werden sie nicht unterschätzen." Der Eintracht-Coach weiß, wo er mit seinem Team herkommt. Nach der Winterpause standen die "Löwen" noch auf dem letzten Platz - mit mageren 14 Punkten. "Wir sind nicht so weit von ihnen entfernt, dass wir da locker oder überheblich hinfahren werden. Wir sind gewarnt und erwarten einen starken Gegner."

Einsatzgarantie für Becker

Personell hat Schubert kaum Sorgen. "Benny Kessel ist noch angeschlagen, genauso wie Stephan Fürstner. Dennoch gehe ich davon aus, dass beide am Sonntag spielen werden", erklärte er am Donnerstag. Somit dürfte lediglich Bernd Nehrig (Teilruptur der rechten Achillessehne) fehlen. Eine Einsatzgarantie sprach der Braunschweiger Trainer Robin Becker aus, der am Dienstag vom DFB-Bundesgericht vom Vorwurf der rassistischen Beleidigung freigesprochen wurde. "Robin war über die gesamte Rückrunde ein Stabilisator bei uns. Er ist einer unserer besten Verteidiger. Deswegen ist es klar, dass er spielt", so Schubert.

