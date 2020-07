Stand: 05.07.2020 11:20 Uhr

Braunschweig: "Zeitnahe" Trainer-Entscheidung

Das letzte Wort hat bei Eintracht Braunschweig der Aufsichtsrat: Das Kontrollgremium soll "zeitnah" darüber entscheiden, ob der Vertrag mit Aufstiegstrainer Marco Antwerpen verlängert wird. Das kündigte Sportdirektor Peter Vollmann beim letzten Saisonspiel in Meppen (3:4) im Interview mit dem NDR Sportlub an und fügte hinzu: "Ich habe meine Empfehlung schon weitergeben." Vollmanns Wunschtrainer Antwerpen hatte die drittklassigen "Löwen" im November übernommen und vor allem Dank eines tollen Laufs nach der Corona-Pause zurück in die Zweite Liga geführt.

Knackpunkt Investitionen in den Kader?

Antwerpen ist allerdings trotz des Erfolgs im Verein nicht unumstritten, gilt als kantig und zuweilen eigensinnig. Der 48-Jährige selbst hatte zuletzt bei Fragen nach seiner Zukunft erklärt, man müsse sehen, "was der Verein möchte und was ich möchte". Dabei dürfte es nicht zuletzt um die Zusammensetzung der Mannschaft für die Zweite Liga gehen. Vollmann sagte, der Kader sei aktuell in der Zweiten Liga "nicht konkurrenzfähig. Das weiß jeder." Deshalb plant der Sportdirektor mit "sechs, sieben, acht" Neuzugängen: "Wir haben nicht viel Zeit, aber viel Arbeit".

Einige Verträge durch den Aufstieg verlängert

Von den fünf Leihspielern ist vorerst nur der Verbleib des früheren U20-Nationalspielers Patrick Kammerbauer sicher. Einen Transfer der beiden Winterzugänge Marvin Pourié und Merveille Biankadi müsste die Eintracht erst noch mit dem Karlsruher SC und dem 1. FC Heidenheim aushandeln. Durch den Zweitliga-Aufstieg haben sich einige Verträge mit Spielern wie Stephan Fürstner, Felix Burmeister, Marcel Engelhardt oder Manuel Schwenk per Option um ein Jahr verlängert. Vertragslos sind jetzt nur noch Club-Ikone Marc Pfitzner, die Verteidiger Robin Becker und Steffen Nkansah - sowie Antwerpen. Als heißester Nachfolge-Kandidat im Fall seines Abschieds gilt der ehemalige Erzgebirge-Aue-Trainer Daniel Meyer.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 04.07.2020 | 14:00 Uhr