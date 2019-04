Stand: 26.04.2019 10:47 Uhr

Eintracht Braunschweig: Bloß nicht nachlassen

Nur noch vier Partien stehen in der Dritten Liga auf dem Spielplan. Für Eintracht Braunschweig könnten sie das Ende einer erfolgreichen Aufholjagd markieren. Am Sonntag (14 Uhr/im NDR Livecenter) gastiert Preußen Münster an der Hamburger Straße, eine Woche später reisen die Braunschweiger zum abgeschlagenen Tabellenschlusslicht VfR Aalen. Der Mannschaft von Trainer André Schubert hat die Chance zu einer Vorentscheidung. Der Coach warnte allerdings: "Fast alle Mannschaften da unten haben es selbst in der Hand. Wir sind ein bisschen näher dran an unserem Ziel, mehr aber auch nicht."

Fünf-Wochen-Sperre für Becker sorgt für Unverständnis

Für Ärger sorgte unterdessen eine fünfwöchige Sperre gegen Robin Becker durch das DFB-Sportgericht. Bei der Verhandlung ging es um einen Vorfall in der Partie zwischen der Eintracht und 1860 München (1:1) am 30. März. Nach Abpfiff gab es ein Handgemenge. Auslöser hierfür war, dass der 1860-Profi Efkan Bekiroglu den Braunschweiger Benjamin Kessel bespuckt hatte. Gegen Becker waren zunächst keine Vorwürfe erhoben worden. Nun steht im Raum, dass er Bekiroglu rassistisch beleidigt habe. Eintracht-Aufsichtsratsmitglied Tobias Rau kritisierte das Urteil: "Die Entscheidung des DFB-Sportgerichts ist für uns insgesamt völlig überraschend und in der Sache kaum nachvollziehbar. Die Vorwürfe basieren auf bloßen - bis heute nicht nachgewiesenen - Behauptungen einzelner Spieler des TSV 1860 München." Auch Schubert ärgerte sich: "Robin ist in jeglicher Form ein vorbildlicher Spieler. Es macht mich betroffen, wie versucht wird, einen solchen Spieler öffentlich zu beschädigen." Braunschweig hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Nehrig: "Wir sind im Flow"

Aus dem Tritt bringen soll die DFB-Entscheidung die Eintracht-Profis nicht. "Wir haben unseren Rhythmus schon länger gefunden und sind absolut im Flow", sagte Routinier Bernd Nehrig. Es spricht tatsächlich viel dafür, dass die Eintracht ihre Aufholjagd mit dem Klassenerhalt krönen kann. Doch in Braunschweig weiß man nur allzu genau, wie fatal es sein kann, sich zu sicher zu fühlen. Vor einem Jahr waren die Niedersachsen vier Spieltage vor Saisonende in der Zweiten Liga Elfter mit fünf Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Das Ende ist bekannt: Die "Löwen" holten nur noch einen weiteren Zähler und erlebten einen tränenreichen Abstieg.

"Extrem wichtiges Spiel" gegen Münster

Das soll in diesem Jahr unbedingt vermieden werden. Und sollte die Eintracht auch nur annähernd so stark auftreten wie beim 3:0-Erfolg beim KFC Uerdingen, dürfte sie auch am Sonntag den Platz als Sieger verlassen. "Das Spiel ist extrem wichtig für uns", unterstrich Nehrig, der allerdings nicht aufgrund seiner Verletzung nicht auflaufen kann.

