Stand: 31.07.2019 20:55 Uhr

Meppen beendet Torflaute und siegt in Chemnitz von Sebastian Ragoß, NDR.de

Der SV Meppen hat in der Dritten Liga seine Torflaute beendet und am dritten Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Emsländer gewannen am Mittwochabend nach zweimaligem Rückstand noch mit 4:2 (0:1) beim Chemnitzer FC und verbesserten sich in der Tabelle auf den neunten Platz.

SVM lässt sich bei einer Ecke überraschen

Dabei zeigten die Gäste zunächst vor allem offensiv einen schwachen Auftritt. Die CFC-Defensive stand alles andere als sicher und leistete sich eine Reihe von Flüchtigkeitsfehlern. Der SVM konnte aus den Chemnitzer Nachlässigkeiten allerdings kein Kapital schlagen.

3.Spieltag, 31.07.2019 19:00 Uhr Chemnitzer FC 2 SV Meppen 4 Tore: 1 :0 Mat. Langer (35.) 1: 1 Undav (52.) 2 :1 Bozic (53.) 2: 2 Undav (66.) 2: 3 Blumberg (73., Eigentor) 2: 4 Piossek (85.)

Chemnitzer FC: J. Jakubov - Blumberg, Hoheneder, Reddemann, Milde - Sarmow - Tob. Müller (87. Doyle), Mat. Langer, de Freitas (79. Hoppe), Bonga - Bozic

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Komenda, Amin - Egerer - Guder, Piossek, Tankulic (46. Düker), Kremer (69. Andermatt) - Undav (87. Tattermusch)

Zuschauer: 4978



Ein Außenpfostenschuss von Deniz Undav (33.) war der einzige gute Abschluss vor dem Seitenwechsel. Nun verbreiteten auch die Sachsen bei ihren Angriffen nicht gerade Angst und Schrecken. Doch bei einem Eckball überraschten sie die Gäste: Den lang geschlagenen Ball legte Sören Reddeman per Kopf quer, Matti Langer schob ihn aus fünf Metern zum 1:0 über die Linie (35.). Der langweiligen ersten Hälfte folgte ein aufregender zweiter Durchgang. Zunächst beendete Undav die Torflaute der Meppener und erzielte das erste Saisontor - und was für eins: Der Stürmer nahm den Ball gekonnt mit und verwandelte überlegt (52.). Doch nur eine Minute später lagen die Emsländer wieder zurück. Chemnitz kombinierte sich in den Strafraum, Dejan Bozic vollendete den Angriff aus kurzer Distanz. Es sah wieder schlecht aus für den SVM, der jedoch die Wende schaffte.

Undav mit dem Doppelpack

Undav scheiterte erst am toll reagierenden CFC-Keeper Jakub Jakubov, markierte dann aber im Nachschuss den verdienten Ausgleich (68.). Für die Vorentscheidung sorgte schließlich ein bizarres Eigentor von Nils Blumberg. Der Verteidiger stand vollkommen unbedrängt am eigenen Fünfmeterraum. Doch statt den Ball ins Aus zu schlagen, beförderte er ihn ins eigene Tor (73.). Den Schlusspunkt setzte Marcus Piossek, der eine Flanke des überragenden René Guder volley verwertete (85.).

