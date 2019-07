Stand: 03.07.2019 13:37 Uhr

Dritte Liga: Braunschweig startet in Magdeburg

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig steht vor einem enorm reizvollen Start in die neue Saison. Das Team des neuen Trainers Christian Flüthmann gastiert am ersten Spieltag beim Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg - die Anhänger beider Clubs verbindet eine langjährige Fan-Freundschaft. Die Partie findet am 20. Juli um 17.45 Uhr statt und ist live im Ersten in der Sportschau zu sehen.

Hansa Rostock empfängt an jenem Tag bereits um 14 Uhr den Aufsteiger Viktoria Köln, hierbei gibt es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Coach Pavel Dotchev. Der SV Meppen spielt gleichzeitig zu Hause gegen den FSV Zwickau. Das geht aus dem Spielplan hervor, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch veröffentlicht hat.

Braunschweig mit knackigem Auftaktprogramm

Zum ersten Heimspiel der neuen Spielzeit empfängt die Eintracht, die Trainer André Schubert nach dem erreichten Klassenerhalt in Richtung Holstein Kiel verlassen hat, den TSV 1860 München. Danach folgen Partien gegen den FC Carl Zeiss Jena (A), MSV Duisburg (H) und beim 1. FC Kaiserslautern (A). "Der Auftakt hat es sportlich direkt in sich, aber das sind genau die Partien, auf die wir in den nächsten zweieinhalb Wochen hinarbeiten werden und auf die sich unsere Fans freuen", so Flüthmann. "Wir fiebern dem Moment entgegen, wenn es endlich wieder losgeht." Am letzten Spieltag gastieren die "Löwen" beim SV Meppen. Zum ersten Nordduell mit Hansa kommt es am 8. Spieltag (13. bis 16. September), dann ist Rostock zu Gast.

Hansa mit dankbarem Start

Für die Mecklenburger ist der Beginn nicht ganz so knackig. Nach dem Auftakt gegen Köln folgen Partien gegen den Halleschen FC (A), Aufsteiger Bayern München II (H), SpVgg Unterhaching (A) und SG Großaspach (H). Zum Abschluss der Serie geht es zum Chemnitzer FC.

Meppen zweimal auswärts bei Aufsteigern

Meppen gastiert am zweiten Spieltag beim Aufsteiger SV Waldhof Mannheim, gegen den sich die Emsländer Ende Mai 2017 in der Aufstiegs-Relegation zur Dritten Liga durchgesetzt hatten. Danach folgt ein weiteres Spiel bei einem Aufsteiger, dem Chemnitzer FC. Es folgen Partien gegen Magdeburg (A) und 1860 München (H). Am elften Spieltag geht es zu Hansa Rostock.

