Doppelschlag sorgt für späten Sieg von Hannover 96 bei Schalke 04 Stand: 14.03.2025 20:25 Uhr Hannover 96 hat seine Aufstiegsträume durch einen 2:1 (0:1)-Erfolg beim FC Schalke 04 am Leben gehalten. Die Niedersachsen lagen in einer wechselhaften Partie der 2. Liga am Freitagabend bis wenige Minuten vor Schluss in Rückstand, drehten das Spiel dann aber noch durch einen Doppelschlag.

von Hanno Bode

Jannik Rochelt (87.) und Håvard Nielsen (88.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass André Breitenreiter als Coach der "Roten" im Bundesliga-Unterhaus weiter ungeschlagen bleibt. Der 51-Jährige hatte zuvor sowohl in seiner ersten Amtszeit (2017 bis 2019) als auch nach seiner Rückkehr an die Leine als Hannover-Trainer kein Spiel in Liga zwei verloren. Dass diese Serie nun nicht gerissen ist, war in Anbetracht des aktuellen Lizenz-gefährdenden Streits bei 96 um die Besetzung des Geschäftsführer-Postens für die Stimmung am Maschsee fraglos wichtig.

Zumal die Niedersachsen es auf dem Rasen vormachten, was mit Zusammenhalt zu erreichen ist. Nach dem Gegentreffer von Christopher Antwi-Adjei (27.) zeigten sie großartige Moral und bäumten sich als Team erfolgreich gegen die drohende Pleite auf.

Breitenreiter würfelt Team durcheinander

Breitenreiter sah nach dem schwachen Auftritt seines Teams im Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig (1:1) den Zeitpunkt gekommen, mal kräftig die Rotationsmaschine anzuwerfen. Gleich acht (!) personelle Änderungen nahm der Coach in seiner Startelf im Vergleich zum Duell mit dem Erzrivalen vor.

Das Hannovers neu formiertes Team auf Anhieb optimal harmonieren würde, war nicht unbedingt anzunehmen. Es so kam es dann auch: Bis Mitte des ersten Abschnitts blieb bei den Niedersachsen in der Vorwärtsbewegung vieles Stückwerk.

Hannover erst nach Rückstand besser im Spiel

Als Schalke, das bis dahin durch seine Offensiv-Aktionen auch nur bedingt für Begeisterungsstürme beim eigenen Anhang gesorgt hatte, dann auch noch nach einem schnell vorgetragenen Angriff durch Antwi-Adjei in Führung ging, sah es nicht gut aus um die "Roten".

Doch 96 zeigte eine gute Reaktion auf das Gegentor. Die Norddeutschen bestimmten fortan das Geschehen und kamen zu Abschlüssen. Richtig zwingend war das Angriffsspiel der Breitenreiter-Elf aber nicht.

Rochelt und Nielsen erlösen 96

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch, in dem 96 im letzten Drittel des Feldes entweder die falschen Entscheidungen traf, nicht präzise genug zielte (Enzo Leopold/62.) oder an Keeper Loris Karius scheiterte (Jessic Ngankam/68.). Als dann auch eine Koproduktion der eingewechselten Lars Gindorf und Havard Nielsen nicht zum Erfolg führte, weil Letzterer einen Schritt zu spät kam (84.), wuchs langsam die Verzweiflung bei den mitgereisten Hannover-Fans.

Aber es gab ja noch Rochelt, der nach einem Schuss von Gindorf an die Latte zum 1:1 abstaubte. Und als dann auch noch Nielsen im Anschluss an einen Eckball, den Karius unterlief, per Kopf erfolgreich war, kannte der Jubel bei den "Roten" keine Grenzen mehr.

26.Spieltag, 14.03.2025 18:30 Uhr FC Schalke 04 1 Hannover 96 2 Tore: 1 :0 Antwi-Adjei (27.) 1: 1 Rochelt (87.) 1: 2 Nielsen (88.)

FC Schalke 04: Karius - Gantenbein, Schallenberg, M. Kaminski (77. Kalas), Murkin - Bachmann (46. Grüger), Seguin - Aydin (61. Mohr), Karaman, Antwi-Adjei (77. Younes) - Ba

Hannover 96: Zieler - Dehm, Knight, Neumann, Ezeh (82. Gindorf) - F. Kunze, Leopold - Momuluh (57. Matondo), Ngankam (72. Tresoldi) - Voglsammer (71. Nielsen), Lee (57. Rochelt)

Zuschauer: 62077 (ausverkauft)



