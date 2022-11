Dopingverdacht gegen HSV-Profi Vuskovic: Die wichtigsten Fragen und Antworten

HSV-Verteidiger Mario Vuskovic wurde am 16. September dieses Jahres bei einer Trainingskontrolle der Nationalen-Anti-Doping-Agentur (Nada) positiv auf das Dopingmittel Epo getestet. Der positive Befund wurde unmittelbar nach dem Spiel der Hamburger gegen Sandhausen (4:2) bekannt. Vuskovic hatte in der Partie nicht zum Kader gehört. Zunächst wurde dies vom HSV mit "persönlichen Gründen" erklärt. Inzwischen hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Vuskovic vorläufig gesperrt. Der 20 Jahre alte Kroate hat die Öffnung der B-Probe beantragt.

"Dass die B-Probe das Ergebnis der A-Probe nicht bestätigt, ist ein sehr seltenes Ereignis", sagte Mario Thevis im Gespräch mit der "Zeit". Der Professor an der Sporthochschule in Köln leitet dort das Institut für Biochemie, das eines der von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) akkreditierten Labore ist.



A- und B-Probe stammen immer aus derselben Kontrolle. Abweichende Ergebnisse sind deshalb äußerst selten. Sie treten vor allem beim Nachweis von Substanzen auf, bei denen ein Grenzwert eingehalten werden muss (z.B. Testosteron). Das ist bei Epo aber nicht der Fall. Bei der Doping-Kontrolle geben die Athleten Urin ab, der zu zwei Drittel in eine A-Probenflasche und zu einem Drittel in eine B-Probenflasche aufgeteilt wird.