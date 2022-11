Dopingverdacht: HSV bangt um Millionen, Vuskovic um seine Karriere Stand: 15.11.2022 11:40 Uhr Der positive Epo-Befund von Mario Vuskovic hält den HSV in Atem. Dem Fußball-Zweitligisten droht ein Verlustgeschäft von mehreren Millionen Euro und der junge kroatische Verteidiger bangt um seine sportliche Karriere.

Am Mittwoch wird Mario Vuskovic 21 Jahre alt. Doch viel Grund zum Feiern wird der kroatische Innenverteidiger des HSV an seinem Ehrentag wohl nicht haben. Die Vorwürfe gegen ihn wiegen schwer: Der DFB hat ein Verfahren wegen Dopingverdachts eingeleitet, nachdem Vuskovic bei einer Trainingskontrolle am 16. September positiv auf die Substanz Erythropoetin (Epo) getestet worden ist. Die Mannschaft brach am Sonntagmorgen zu einer neuntägigen Rreise nach Kalifornien auf - ohne ihn.

Dabei galt er als Versprechen für die Zukunft. Sportlich und wirtschaftlich. 1,2 Millionen Euro Leihgebühr war der kroatische Innenverteidiger dem HSV im Sommer 2021 wert, im Frühjahr zogen die Hanseaten die Kaufoption und zahlten weitere drei Millionen an Hajduk Split. Im Falle einer langen Sperre wegen Dopings droht ein Millionenverlust.

Über Split nach Hamburg

Für Hajduk Split hatten schon Vuskovic' Vater Daniel, sein gleichnamiger Großvater und sein Urgroßvater Marko in Kroatien gespielt. Mit viel familiärem Talent gesegnet, zog es den Youngster vor eineinhalb Jahren nach Hamburg. Doch dort hatte er in den ersten Monaten Anpassungsprobleme; kam kaum zum Einsatz, musste sich an Land, Leute und den Spielstil der Norddeutschen gewöhnen.

Doch der Kroate biss sich durch und wurde zum Stammspieler. Die Hamburger zogen nach seinen guten Leistungen eine kostspielige Kaufoption in Höhe von weiteren drei Millionen Euro. Viel Geld für einen Zweitligisten, der zu jener Zeit die Schlagzeilen damit beherrschte, zur Verfügung gestellte Steuergelder für die Stadionsanierung anderweitig eingesetzt zu haben. Und auch viel Geld für den bis 2025 gebundenen jungen Verteidiger. Doch der HSV sah den aufstrebenden Vuskovic auch als Investment, dessen Marktwert immer weiter stieg und jüngst bei sechs Millionen Euro lag.

Sportmediziner: "Epo auch für Spielsportler sinnvoll"

Laut "kicker" gab es bereits lose Anfragen für Vuskovic aus England, die im zweistelligen Millionbereich lagen. Der HSV plante allerdings anders, wollte mit dem Kroaten aufsteigen und ihn zu einem etablierten Bundesligaspieler machen - auch, um seinen Wert noch mehr zu steigern. Dieser Plan dürfte nach den Doping-Ermittlungen kaum aufgehen.

Beim HSV, der im Fall einer Sperre im Aufstiegskampf dringend Ersatz bräuchte, herrscht große Ratlosigkeit: Wie konnte es zu diesem Befund kommen? Epo sorgt für die Vermehrung der roten Blutkörperchen, das Blut wird dicker und das steigert den Sauerstofftransport und damit den Muskelaufbau und die Ausdauer. Berüchtigt ist es aus der Leichtatlethik und dem Radsport. Doch Michael Braumann, Sportmediziner aus Hamburg, sagte dem NDR: "Epo ist auch für Spielsportler sinnvoll. Der Doping-Arzt Fuentes, der traurige Berühmtheit erreichte, hatte auch einige Fußball-Profis in seiner Patientenkartei."

Welche Strafe droht Vuskovic?

Die Regelstrafe für Dopingdelikte beträgt vier Jahre. Wird kein Verschulden nachgewiesen, kann die Strafe reduziert werden. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Vuskovic. Das muss sie, denn seit Dezember 2015 gibt es das Antidopinggesetz. Sollte sich das Vergehen bestätigen, droht dem kroatischen U21-Auswahlspieler auch ein Verfahren vor einem ordentlichen Gericht.

Vuskovic' gesamte Karriere steht auf dem Spiel, die Öffnung der B-Probe wurde bereits vom Spieler beantragt. Der HSV will parallel prüfen, ob es andere, körpereigene Faktoren gegeben haben kann, die zu einem positiven Befund geführt haben. Doping-Experten ist allerdings nicht bekannt, das Epo in der Vergangenheit ins Essen gemischt oder unwissentlich mit Medikamenten zur Behandlung irgendwelcher Erkrankungen eingenommen wurde. Auch Sportmediziner Braumann hält für unrealistisch, "dass jemand ohne es zu merken mit Epo kontaminiert wird. Das ist nicht möglich".

