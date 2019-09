Stand: 26.09.2019 12:08 Uhr

Die wundersame Karriere des Felix Drinkuth

Felix Drinkuth hoffte auf einen Profivertrag bei Eintracht Braunschweig - vergebens. Inzwischen spielt der Angreifer für Halle, das am Sonnabend beim BTSV gastiert. Der NDR zeigt die Partie live.

Am Sonnabend (15.30 Uhr) darf sich der SC Paderborn daran probieren, dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München um seinen derzeit wieder einmal sehr redseligen Vereinsboss Uli Hoeneß (Stichwort Torwart-Debatte im DFB-Team) die erste Saisonniederlage beizubringen. Ein Sieg des Low-Budget-Aufsteigers wäre eine Riesensensation. Felix Drinkuth hätte gerne dabei geholfen, die Bajuwaren ein wenig zu piesacken. Doch weil der bis 2021 an die Ostwestfalen gebundene Linksaußen nach der Sommervorbereitung seine Chancen auf Einsatzminuten beim SCP realistisch einschätzte, ließ er sich zum Drittligisten Hallescher FC ausleihen.

Und so heißt es für den 24-Jährigen nun Braunschweig statt Bayern. Denn mit seinem neuen Club gastiert der aus Henstedt-Ulzburg stammende Profi am Sonnabend bei den "Löwen". Der NDR zeigt das Spitzenspiel ab 14 Uhr live im TV und hier bei NDR.de als Livestream.

Via Paderborn und Lotte nach Halle

Für Drinkuth ist es eine ganz besondere Begegnung, lief er doch von 2014 bis 2016 für die Eintracht auf - allerdings nur für die U23. Auf den Sprung in die erste Mannschaft des deutschen Meisters von 1967 hoffte der Offensivmann vergeblich. Er schloss sich daraufhin dem Regionalligisten Eintracht Norderstedt an und machte eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Der Traum vom Profifußball schien für Drinkuth bereits geplatzt, bevor ihn völlig überraschend Paderborn am 24. Januar dieses Jahres verpflichtete. "Sie wollten mich zum Linksverteidiger umschulen", verriet der 24-Jährige in der "Chemie-Stunde" des "HFC-Fanradios".

Er stand dem auch offen gegenüber. Doch ein Pflichtspiel hat Drinkuth bis heute nicht für den SCP absolviert. Erst liehen die Ostwestfalen ihn an die Sportfreude Lotte aus, dann im Sommer zum früheren DDR-Oberligisten. "Ich fühle mich sehr wohl in Halle, es könnte nicht besser laufen momentan", sagte der Angreifer des Tabellenzweiten.

"Zeit in Braunschweig war cool"

Drinkuth ist beim HFC gesetzt. So wie er es damals auch in der U23 der Eintracht war. "Die Zeit in Braunschweig verlief eigentlich ganz gut und ich hätte auch weiter auf die Karte Fußball setzen können. Ich war mir zu dem Zeitpunkt aber nicht schlüssig, wohin die Reise gehen könnte, weil ich dann bei Braunschweig halt nicht den Durchbruch geschafft habe", erklärte der 24-Jährige, warum er 2016 eine Ausbildung begann und den Fußball etwas hintenanstellte. Auf dem "zweiten Bildungsweg" schaffte er schließlich doch noch den Sprung in den Profibereich.

Dass es seinerzeit bei der Eintracht damit nicht klappte, verbittert ihn nicht: "Es war cool. Man lernt ja in jeder Stadt und in jedem Verein neue Leute kennen und findet neue Freunde. Ich stand dort das erste Mal nach meinem Auszug zu Hause auf eigenen Beinen. Da entwickelt man sich ja weiter. Und auch fußballerisch war es der richtige Schritt."

Wiedersehen mit Fetsch und Washausen

Mit Halle soll es nach Drinkuths Gusto nun nach oben gehen. "Ein Aufstieg in der Vita zu haben, wäre natürlich super", sagte der Stammspieler des Tabellenzweiten, bei dem in Kapitän Jan Washausen und Angreifer Mathias Fetsch zwei weitere frühere BTSV-Profis im Kader stehen. Allerdings zählten beide am vergangenen Spieltag beim 2:2 gegen Preußen Münster nicht zur Startelf. Der Konkurrenzkampf beim HFC ist groß.

BTSV ohne Quintett gegen den HFC

Selbiges trifft auch auf die Eintracht zu, bei der Coach Christian Flüthmann aktuell allerdings einige Personalsorgen hat. So fallen Felix Burmeister, Lasse Schlüter, Stephan Fürstner, Leon Bürger und Kapitän Bernd Nehrig verletzungsbedingt aus. Letzterer zog sich am Dienstag im Training einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu und fällt nach BTSV-Angaben vier bis sechs Wochen aus.

Mögliche Aufstellung Eintracht Braunschweig





















Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.09.2019 | 14:00 Uhr