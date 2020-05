Stand: 07.05.2020 17:07 Uhr

Die Fußball-Nordclubs vor Neu-Start

Die Bundesliga und die Zweite Liga setzen die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison am 16. Mai fort. Zuvor müssen sich die Teams in eine siebentägige Quarantäne begeben. Eine Übersicht über die Planungen der Nordclubs.

VfL Wolfsburg

Der VfL profitiert von den kurzen Wegen in Wolfsburg. Die "Wölfe", die als erster Nordclub bereits am Dienstag ins "normale" Mannschaftstraining eingestiegen waren, schotten sich nur einen guten Kilometer Luftlinie entfernt vom Trainingszentrum und Stadion ab: "Eine Woche vor dem ersten Spiel wird die Mannschaft mit allen Personen, die für die Durchführung des Spiel- und Trainingsbetriebs notwendig sind, in unser Mannschaftshotel Ritz-Carlton in der Autostadt, in dem wir alleine untergebracht sind, in Quarantäne gehen", sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Werder Bremen

Die Bremer sehen im Beginn am mittleren Maiwochenende einen Wettbewerbsnachteil, "da an anderen Standorten bereits seit Wochen in zum Teil deutlich größeren Gruppen als in Bremen trainiert werden konnte", so Sportchef Frank Baumann. "Für uns als Werder Bremen ist es nun sehr wichtig, schnellstmöglich das Mannschaftstraining wiederaufzunehmen, da wir bislang aufgrund der behördlichen Vorgaben lediglich in Vierergruppen trainieren konnten." Im Rahmen der Berufsausübung hat Werder mittlerweile die Erlaubnis bekommen, in Mannschaftsstärke zu trainieren. Am Donnerstag konnte Coach Florian Kohfeldt erstmals eine Übungseinheit mit dem kompletten Team absolvieren.

Hamburger SV

Um die Vorgaben mit dem gesamten Kader, Trainer- und Betreuerstab optimal umsetzen zu können, ziehen die HSV-Profis, seit Donnerstag im Mannschaftstraining, vorerst in die Alexander-Otto-Akademie in unmittelbarere Nähe des Volksparkstadions um.

"Die Räumlichkeiten dort eignen sich besser, um Abstands- und Hygieneregeln außerhalb der Trainingseinheiten einzuhalten", sagte Sportvorstand Jonas Boldt.



Das HSV-Teamhotel Grand Elysée hat bereits erklärt, als Quarantäne-Unterkunft für das Team zur Verfügung zu stehen. Zugleich prüft der HSV aber auch die Möglichkeit, außerhalb der Stadt Quartier zu beziehen - mit einem Trainingsplatz in unmittelbarer Nähe. Der HSV geht mit einer Kadergröße von 28 Spielern in die letzte Saisonphase.

Hannover 96

Die Profis sind ebenfalls am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Team und Betreuer werden vor dem Re-Start zusammengezogen und von ihren Familien und Partnern getrennt. "Wir haben alle Anforderungen an die Hotels erfüllt", sagt Profiboss Martin Kind, "sowohl das Courtyard als auch der Kokenhof halten die Bedingungen ein." Laut Kind "spricht einiges für das Court­yard am Maschsee, die Nähe zum Stadion ist ein starkes Argument." Das Talentzentrum in der Eilenriede wäre eine weitere Option.

Holstein Kiel

Die "Störche" sehen sich gut vorbereitet auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs: "Wir setzen uns bereits seit dem 12. März intensiv mit dem Thema Corona auseinander und haben noch im laufenden Spielbetrieb die ersten Schutznahmen, wie beispielsweise die Isolierung der Ligamannschaft auf dem Trainingsgelände, umgesetzt", erklärte KSV-Präsident Steffen Schneekloth. Er sei "davon überzeugt, dass nur wenige andere Branchen ihren Wirtschaftsbetrieb so gut organisiert aufnehmen werden wie der Fußball".

FC St. Pauli

Wie der Lokalrivale HSV haben die Kiezkicker von der Hamburger Behörde eine Ausnahmegenehmigung für den Trainingsbetrieb erhalten. Die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay trainiert wieder in voller Teamstärke unter Einhaltung der Vorgaben des DFL-Konzepts und aller Verhaltensempfehlungen der Hamburger Gesundheitsbehörde sowie des Robert-Koch-Instituts. 30 Spieler der Braun-Weißen wurden auf Corona getestet - darunter vier Talente aus der U23. Wo St. Pauli sein Quarantäne-Quartier bezieht, ist noch offen.

VfL Osnabrück

"Wir sind bereit für den Neustart. Das Hygienekonzept ist bereits umgesetzt. Wir hoffen daher, kurzfristig wieder im Mannschaftskontext trainieren zu können. Wie alle anderen 35 Erst- und Zweitligisten auch, befinden wir uns bereits seit letzter Woche in der regelmäßigen Testung der Spieler sowie des Trainer- und Funktionsteams und sind damit voll im Soll", erklärte VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes. Am Mittwoch fiel das Osnabrücker Training aus. "Aufgrund einiger zu erwartender englischer Wochen, ist die Aussicht auf viele freie Tage nicht sehr groß. Deswegen wurde der Mannschaft heute noch mal Zeit gegeben zu regenerieren", erklärte Schmedes.

