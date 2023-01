Dezimierter SV Meppen hofft bei Dynamo Dresden auf die Wende Stand: 13.01.2023 11:53 Uhr Fußball-Drittligist SV Meppen startet am Sonntag mit dem schweren Auswärtsspiel bei der SG Dynamo Dresden in die Restsaison. Die Emsländer warten seit 14 Partien auf einen dreifachen Punktgewinn - und auf ebenso dringend benötigte Verstärkungen.

Getreu dem Motto: "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?", hat der Tabellenvorletzte während der langen WM-Pause erst einmal die nähere Umgebung nach potenziellen Heilsbringern abgegrast. In Stürmer Marek Janssen vom Regionalligisten Blau Weiß Lohne sowie dem erst 18 Jahre alten Mittelfeldakteur Luca Prasse aus dem Jugendleistungszentrum Emsland im SV Meppen wurden auch zwei Spieler gefunden, von denen sich Coach Stefan Krämer einiges verspricht.

"Wir erhalten mit Marek eine wichtige offensive Alternative", sagte der Coach über den 25-jährigen Janssen, der ihn im Probetraining durch sein körperbetontes Spiel überzeugt hatte. Youngster Prasse bezeichnete er als "hochveranlagten Jungen", der "Top-Voraussetzungen für den Profifußball" besitze.

Ob die beiden Drittliga-unerfahrenen Kicker den Niedersachsen sofort weiterhelfen können, ist fraglich. Krämer deutete daher an, dass weitere Zugänge folgen könnten. "Wir arbeiten dran", erklärte der 55-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

SVM ohne acht Spieler in Dresden

Am Sonntag in Dresden (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wird der Coach Stand jetzt noch ohne weitere Verstärkungen auskommen müssen. In Anbetracht von vielen Ausfällen wird Krämer daher wie bereits vor der WM-Pause zum Improvisieren gezwungen sein. In Steffen Puttkammer, Jonas Fedl, Will Evseev, Tobias Kraulich, Samuel Abifade, Paul Manske, Mirnes Pepic und Luka Tankulic stehen ihm gleich acht Akteure nicht zur Verfügung.

Weitere Spieler waren zuletzt angeschlagen, standen in dieser Woche aber wieder mit dem Team auf dem Trainingsplatz. "Ich glaube, dass wir relativ schnell wieder zu einer Gruppe anwachsen, die den Namen Profimannschaft verdient", zeigte sich Krämer zuversichtlich, bald wieder mehr Alternativen zur Verfügung zu haben.

Krämer fordertmehr Konzentration im Defensivverhalten

Die Generalprobe für das Dresden-Spiel verloren die Meppener. Gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf kassierten sie im letzten Testspiel vor dem Dynamo-Duell eine 3:4-Niederlage. Dass die Emsländer dabei zweimal eine Führung hergaben, ärgerte Krämer ebenso wie der Zustandekommen der Gegentore. " Das muss sich schnellstens und radikal ändern, wenn wir die Liga halten wollen. Ich habe viele gute Sachen gesehen, aber am Freitag haben wir unter dem Strich wieder ein Spiel verloren. Und das kotzt mich an", sagte der 55-Jährige.

Die Nachlässigkeiten im Defensivverhalten abzustellen, dürfte am Sonntag in Dresden von großer Bedeutung sein. Denn die Offensiv-Abteilung der Sachsen ist mit den allesamt höherklassig erfahrenen Stefan Kutschke, Christian Conteh, Akaki Gogia und Panagiotis Vlachodimos für Drittliga-Verhältnisse außerordentlich gut besetzt.

Mögliche Aufstellungen

Dynamo Dresden: Drljaca - Melichenko, Lewald, Kammerknecht, Kulke - Will, Arslan, Hauptmann - Conteh, Borkowski, Gogia

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Osee, Dombrowka, Risch - Blacha, Käuper, Faßbender, Vogt, Hemlein - Pourié

