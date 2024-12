"Die Derbys": Erleben Sie die Preview der Doku-Serie in Hamburg! Gewinnen Sie Karten für die Preview der Doku-Serie "Die Derbys" mit Martin Demichelis, Jörg Albertz, Jackson Irvine und anderen. Die Preview findet am 30. Januar 2025 in Hamburg statt.

Fußball ist mehr als das Spiel an sich. Er lebt auch von der Fankultur, die bei Derbys ihren Höhepunkt erlebt. Doch diese Club-Rivalitäten verursachen tiefe Risse in Fußball-Metropolen. Die dreiteilige Doku-Serie "Die Derbys" ergründet diese emotionale Wucht der legendärsten Stadtderbys der Welt.

Zwischen Fußball, Kultur und echter Feindschaft – auf den Spuren des Old Firm in Glasgow, des Superclásico in Buenos Aires und des Stadtduells in Hamburg. Was macht diese Derbys aus? Welche Bedetunge haben Tradition, Wirtschaft, Religion und Politik? Diese Serie geht weit über das reine Spiel hinaus, sie erzählt vielmehr die Geschichte von Verwurzelung, Gesellschaftspolitik und Identität. Zu Wort kommen Fans und Legenden aus drei Städten, Fußballgrößen wie Martin Demichelis, Jörg Albertz und Jackson Irvine, genauso wie Musiker König Boris oder Olli Dittrich.

Auf der Preview feiern wir die einzigartige Kultur dieser großen Fußballspiele. Wir freuen uns auf spannende Gespräche mit Persönlichkeiten aus Sport, Kultur und Medien.

Der Sendetermin im NDR Fernsehen Den Film “Das Old Firm in Glasgow” sendet Das Erste am 5. Februar um 23:05 Uhr (nach dem DFB-Pokal-Viertelfinale). Ab dem 1. Februar ist die Serie in der ARD Mediathek zu sehen.

Preview in Hamburg

Wann?

Donnerstag, 30. Januar 2025



Wo?

In Hamburg.

So können Sie gewinnen

Sie wollen bei der Preview in Hamburg dabei sein? Das geht ganz einfach! Füllen sie das untenstehende Formular aus und schicken Sie es ab – schon haben Sie die Chance, Tickets für die Preview zu gewinnen.

Teilnahmeschluss: 22. Januar 2025, 12:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen der Verlosung.

Wir drücken die Daumen!

