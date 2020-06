Stand: 09.06.2020 20:55 Uhr

Meppen feiert ersten Sieg nach der Corona-Pause von Martin Schneider, NDR.de

Die Fußballer des SV Meppen haben den ersten Sieg im vierten Spiel nach dem coronabedingten Neu-Start der Dritten Liga eingefahren. In einem abwechslungsreichen Duell am Dienstagabend bei Viktoria Köln behielten die Emsländer mit 3:1 (2:1) die Oberhand. Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart agierte vor dem Tor sehr kaltschnäuzig und hat dank des Erfolgs in der Tabelle auf Platz neun liegend nur noch drei Zähler Rückstand auf Relegationsrang drei.

Munteres Toreschießen im ersten Durchgang

Nach gemütlichem Start auf dem Rasen des Sportparks Höhenberg erwiesen sich die Kölner als gute Gastgeber und luden die Meppener zum Toreschießen ein. Innenverteidiger Dominik Lanius wollte zu seinem Torhüter Daniel Mesenhöler zurückspielen, doch servierte stattdessen mustergültig für Deniz Undav. Meppens Torjäger schob den Ball durch die Beine des Viktoria-Keepers und feierte in der neunten Minute seinen 16. Saisontreffer.

31.Spieltag, 09.06.2020 19:00 Uhr Viktoria Köln 1 SV Meppen 3 Tore: 0: 1 Undav (9.) 1 :1 Lewerenz (27.) 1: 2 Rama (34.) 1: 3 Kleinsorge (67.)

Viktoria Köln: Mesenhöler - Gottschling, L. Dietz, Lanius (83. Willers), Carls - Saghiri (63. Handle), Dej (72. Klefisch) - Holzweiler (81. Kreyer), Wunderlich, Lewerenz (72. Koronkiewicz) - Bunjaku

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Osée, Puttkammer, Amin - Egerer, Leugers (24. Evseev) - Kleinsorge (76. Düker), Undav (76. Kremer), Rama (82. El-Helwe) - Guder (82. Ballmert)

Zuschauer:



Nach dem Lapsus schüttelten sich Kölner kurz und übernahmen fortan die Initiative. In der 20. Minute zögerte Viktorias Sturm-Routinier Albert Bunjaku selbst noch zu lang, sieben Minuten später leitete er das 1:1 ein. Der Schweizer bediente Kevin Holzweiler, dessen Schuss Hassan Amin noch blocken konnte. Der Ball prallte zu Steven Lewerenz, der ins lange Eck vollendete. Fast hätte Bunjaku eine Minute später für den Doppelschlag gesorgt. Nachdem er SVM-Torwart Erik Domaschke umkurvt hatte wurde der Winkel für einen präzisen Torabschluss jedoch zu spitz.

Zum munteren Durchgang passte, dass immer die Mannschaft die Initiative ergriff, die gerade einen Nackenschlag erlitten hatte. Folgerichtig belohnte Valdet Rama die wieder stärker werdenden Offensivbemühungen der Gäste. Der albanische Nationalspieler traf nach einer Ecke vom Strafraumeck per Direktabnahme zum 2:1 (34.). Rama hätte kurz vor der Pause auch für die Vorentscheidung sorgen können - wenn nicht sogar müssen. Nach Zuspiel von Undav schob der in den Strafraum einlaufende Mittelfeldspieler den Ball knapp am langen Pfosten vorbei (43.).

Meppen eiskalt vor dem Tor

Nach dem Seitenwechsel ergriffen die Gastgeber die Initiative, Meppens Defensivarbeit gelang insgesamt aber besser als im ersten Spielabschnitt. Bunjaku als stetiger Unruheherd blieb jedoch gefährlich und hatte in der 58. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aus sieben Metern am parierenden Domaschke. Wie man es besser macht demonstrierte in der 67. Minute Marius Kleinsorge. Nach Rama-Flanke versuchte sich zunächst Janik Jesgarzewski mit einem Querschläger, ehe Kleinsorge aus kurzer Distanz zum 3:1 traf.

Ein weiterer Nackenschlag, von dem sich die Gastgeber nicht noch einmal erholen sollten. Selbst ein Elfmeter in der 88. Minute, bei dem Kölns Mike Wunderlich Verantwortung übernahm und per Flachschuss an Domaschke scheiterte, konnte den sechsten Meppener Auswärtssieg der Saison nicht mehr gefährden. Einziger Wehrmutstropfen: Hassan Amin, der den Strafstoß verursachte (86.), flog mit Gelb-Rot vom Platz und muss am Freitag gegen den Halleschen FC zuschauen.

