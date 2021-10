Der HSV trifft das Tor nicht und tritt auf der Stelle Stand: 17.10.2021 12:54 Uhr Der Hamburger SV hat das Siegen verlernt. Dreimal in Folge spielten die Norddeutschen nun Remis, das 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf war bereits das sechste Unentschieden der laufenden Spielzeit. Einige Fans der Hamburger fielen komplett aus dem Rahmen.

von Martin Schneider

Viele Pfiffe begleiteten Tim Walter und seine Spieler aus dem Hamburger Volkspark heraus. Über 65 Minuten spielten die Fußballer mit der Raute auf der Brust gegen Fortuna Düsseldorf vor 38.954 Zuschauern unter 2G-Bedingungen in Überzahl, führten zudem mit 1:0. Doch am Ende stand wieder nur ein Remis, das dritte in Folge mittlerweile und der Grund, warum die Hamburger im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga die Konkurrenz früh aus den Augen zu verlieren drohen. "Es ist schwierig in Worte zu fassen, was uns widerfahren ist. Wir sind sehr enttäuscht", zeigte sich Walter nach dem Abpfiff zerknirscht. Und fügte hinzu: "Der Spielverlauf ist leider etwas symptomatisch für unsere aktuelle Situation, denn wir kreieren sehr viele Torchancen und belohnen uns einfach nicht."

Dominant, aber uneffektiv

Damit hat der Übungsleiter nicht Unrecht. Gegen die Fortuna erspielten sich die "Rothosen" dreimal so viele Chancen wie ihr Gegner, hatten zudem 69 Prozent Ballbesitz, spielten doppelt so viele Pässe - und gewannen trotzdem nicht. Es fehlt im offensiv angelegten Spielstil des HSV an Balance und Effektivität. "Wir sterben zu oft in Schönheit und lassen den Gegner dadurch am Leben. Wir haben zwar alles investiert, aber die nötige Konsequenz vermissen lassen", fasste Walter das Dilemma der vergangenen Partie(n) zusammen.

Pfiffe, Bierbecher und ein Wurfgeschoss

Hinzu kommt, dass die junge Mannschaft des HSV (alters)typischen Leistungsschwankungen unterliegt. Doch schon früh in der Saison scheint man rund um den Volkspark die Gelduld mit den eigenen Spielern zu verlieren - und ihre Nerven. Einige Anhänger warfen von den Rängen Bierbecher auf ehemalige und nun gegnerische Spieler wie Khaled Narey oder gar ein Wurfgeschoss auf den Schiedsrichter-Assistenten Richard Hempel. Verletzt wurde bei diesen Aktionen zum Glück niemand.

Gelingt gegen Paderborn die Wende?

Mit 15 Punkten aus zehn Spielen haben die Norddeutschen vier Zähler Rückstand auf Relegationsplatz drei und schon satte sieben Punkte auf Lokalrivale und Ligaprimus St. Pauli. Erfahrungsgemäß ist die Zweite Liga ausgeglichen und das Rennen um die begehrten Aufstiegsplätze bis zum Ende spannend, doch während die Konkurrenz zum Zwischensprint ansetzt, treten die Hamburger auf der Stelle. Am Freitag gastieren die Hamburger beim SC Paderborn, deren Heimbilanz bisher durchwachsen ist. Dennnoch gehören die Ostwestfalen zu den Spitzenteams der Liga, spielen genauso nach vorne, wie die Walter-Elf. Die wiederum könnte einen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten gut gebrauchen - als Brustlöser und vor allem als Stimmungsaufheller.

