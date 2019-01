Stand: 13.01.2019 10:00 Uhr

HSV-Trainingslager: Kampf um Stammplätze läuft

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat am Sonnabend sein Trainingsquartier im spanischen La Manga bezogen. Eine Woche lang bereitet sich das Team von Trainer Hannes Wolf auf die zweite Saisonhälfte vor. Unsere Reporter von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal berichten aus Spanien.

Wolf muss auf Kapitän Aaron Hunt (Muskelverletzung) verzichten, der in der Hansestadt blieb. Nicht mitgereist sind auch Jairo Samperio (Kreuzbandriss) und Kyriakos Papadopoulos. Der Grieche hat zwar seinen Knorpelschaden auskuriert, wird aber in Hamburg an der Wiederherstellung seiner Fitness arbeiten. Der HSV absolviert in La Manga zwei Testspiele gegen Erstligisten aus der Schweiz: Am Montag gegen den FC St. Gallen und am 18. Januar (beide 15 Uhr) gegen den FC Lugano.