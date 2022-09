Stand: 01.09.2022 16:05 Uhr Deadline Day: Holt Hansa Rostock Verteidiger Lucoqui?

Was passiert bei den Fußball-Clubs im Norden in der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga am heutigen Ende der Transferperiode, dem sogenannten Deadline Day 2022? Bis 18 Uhr haben die Vereine Zeit, Wechsel abzuwickeln. Der Ticker von NDR.de.

Das Wichtigste in Kürze:

Hansa vor Einigung mit Anderson Lucoqui

HSV-Keeper Johansson zum VfL Bochum

Eintracht Braunschweig: Medina kommt, Otto geht

Trapp wechselt von Osnabrück zu Mainz 05 II

Verteidiger Lucoqui vor Wechsel zu Hansa Rostock

Laut Medienberichten will Hansa Rostock Verteidiger Anderson Lucoqui von Mainz 05 verpflichten. Der 25-Jährige steht bei den Rheinhessen auf dem Abstellgleis. Wahrscheinlich leihen die Mecklenburger Lucoqui aus.

Johansson vom HSV zum VfL Bochum

Torwart Marko Johansson wird vom Zweitligisten HSV für den Rest der Saison an den VfL Bochum ausgeliehen. Die Leihe des 24 Jahre alten Schweden beinhaltet eine Kaufoption. Johansson war erst vor einem Jahr nach Hamburg gekommen und bestritt sieben Liga-Partien.

Trapp wechselt von Osnabrück zu Mainz 05 II

Nach vier Jahren an der Bremer Brücke verlässt Maurice Trapp den Drittligisten VfL Osnabrück. Der 30 Jahre alter Verteidiger wechselt zur zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05.

Eintracht Braunschweig: Medina kommt, Otto geht

Zweitligist Eintracht Braunschweig ist bei der Suche nach einem Verteidiger in Bielefeld fündig geworden. Nathan de Medina wechselt von den Ostwestfalen zu den "Löwen". Der 24 Jahre alte Belgier kann als Rechts- oder Innenverteidiger eingesetzt werden. Sein Vertrag läuft zunächst bis zum Saisonende. Verlassen wird den Club Yari Otto, sein Vertrag wurde aufgelöst.

Werder holt keine weiteren Neuzugänge

Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen wird auf dem Transfermarkt im Sommer nicht mehr aktiv werden. "Man kann davon ausgehen, dass wir nichts mehr machen werden", sagte Clemens Fritz, Leitert Profi-Fußball bei Werder am Donnerstag.

VfB Oldenburg verpflichtet Stürmer Hasenhüttl

Drittligist VfB Oldenburg ist bei der Stürmersuche fündig geworden. Die Niedersachsen leihen Patrick Hasenhüttl bis Saisonende von Austria Klagenfurt aus. Das bestätigte zunächst der österreichische Bundesligist und auch der VfB. Der 25-jährige Österreicher ist der Sohn des früheren Bundesliga-Trainers Ralph Hasenhüttl. Die Dritte Liga kennt er aus der Saison 2020/2021, als er für die SpVgg Unterhaching in 22 Partien an acht Treffern beteiligt war.

Leihe mit Kaufoption: Wolfsburg gibt wohl Vranckx ab

Aster Vranckx verlässt Bundesligist VfL Wolfsburg wohl nach nur einem Jahr wieder. Der belgische U21-Nationalspieler ist nach übereinstimmenden Medienberichten nach Mailand gereist und soll beim AC am Donnerstag den Medizincheck absolvieren. Die Rede ist von einer Leihgebühr in Höhe von zwei Millionen Euro. Milan soll sich zudem eine Kaufoption für den 19-Jährigen gesichert haben - diese liege bei zwölf Millionen Euro.

HSV: Mikelbrencis ist da, Rohr und Opoku weg

Viel Bewegung beim Hamburger SV: William Mikelbrencis hat beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Dem Vernehmen nach überweist der HSV für den 18 Jahre alten Rechtsverteidiger 700.000 Euro an den französischen Zweitligisten FC Metz.

Zugleich werden zwei Spieler die Hamburger verlassen: Maximilian Rohr wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zum Liga-Konkurrenten SC Paderborn, Aaron Opoku geht für kolportierte 200.000 Euro zum 1. FC Kaiserslautern.

Weitere Informationen HSV: Mikelbrencis ist da, Opoku und Rohr sind weg Einen Tag vor Transferschluss hat der HSV den Franzosen William Mikelbrencis verpflichtet. Zwei Spieler lassen die Hamburger ziehen. mehr

96 verpflichtet Arrey-Mbi vom FC Bayern

Hannover 96 hat den Innenverteidiger Bright Arrey-Mbi bis zum Saisonende von Bayern München ausgeliehen. Die Niedersachsen sicherten sich für den 19 Jahre alten deutschen Junioren-Nationalspieler zudem eine Kaufoption.

Arrey-Mbi, der in Kamerun geboren wurde und später von Deutschland nach England umzog, wurde zwischen 2014 und 2019 in der Jugendakademie des FC Chelsea ausgebildet. Zu Beginn der Saison 2019/2020 wechselte er in den Münchner Nachwuchs und spielte zuletzt auf Leihbasis beim 1. FC Köln.

Werder Bremen verleiht Woltemade

Werder Bremens Angreifer Nick Woltemade wechselt auf Leihbasis zum Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg. "Für Nick ist es in seiner Entwicklungsphase wichtig, dass er viel Spielpraxis auf hohem Niveau erhält", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball & Scouting beim Fußball-Bundesligisten. Der 20 Jahre alte Woltemade stammt aus dem Werder-Nachwuchs und absolvierte für die Grün-Weißen bislang elf Bundesliga- und sieben Zweitliga-Partien.

VfL Wolfsburg: Steffen zum FC Lugano

Renato Steffen vom VfL Wolfsburg wechselt kurz vor Ende der Transferperiode zum Schweizer Erstligisten FC Lugano. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Zu den Wechseldetails machten die Niedersachsen keine Angaben. Der 30 Jahre alte Rechtsaußen war im Januar 2018 vom FC Basel zu den Grün-Weißen gekommen und erlebte seitdem sowohl Bundesliga-Relegation als auch Champions League. Insgesamt kam der Schweizer zu 144 Einsätzen, in denen ihm 18 Treffer gelangen.

VfL Osnabrück holt Niemann aus Bielefeld

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat den 22 Jahre alten Offensivakteur Noel Niemann vom Zweitligisten Arminia Bielefeld verpflichtet. "Er passt unter anderem aufgrund seiner Schnelligkeit und seiner Tempodribblings sehr gut in das gesuchte Profil. Zudem ist er flexibel auf beiden Außenbahnen oder zentral offensiv einsetzbar", sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Niemann war von den Bielefeldern zuletzt in die österreichische Bundesliga verliehen, wo er für den TSV Hartberg in 29 Einsätzen vier Tore erzielte.

VfL Wolfsburg verleiht Stürmer Bialek nach Arnheim

Der VfL Wolfsburg verleiht Stürmer Bartosz Bialek für ein Jahr an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Der 20-jährige Pole hatte beim Fußball-Bundesligisten zuletzt kaum noch Spielpraxis erhalten. Bialek war im Sommer 2020 von Zaglebie Lubin zu den "Wölfen" gekommen, für die er bislang in 36 Pflichtspielen zwei Tore erzielte. Sein Vertrag bei den Niedersachsen läuft noch bis 2024

VfL Wolfsburg: Steffen vor Abschied - geht auch Vranckx?

Nach vier Jahren beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg steht Renato Steffen vor der Rückkehr in seine Schweizer Heimat. Der 30-Jährige, dessen Vertrag bei den Niedersachsen noch bis zum Saisonende läuft, wird wohl zum FC Lugano wechseln. "Ich denke, dass das klappen wird", sagte Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 700.000 Euro.

Möglicherweise verlässt auch Aster Vranckx die "Wölfe". Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will der italienische Meister AC Mailand den 19 Jahre alten Belgier ausleihen.

SV Meppen verpflichtet Verteidiger Kraulich

Fußball-Drittligist SV Meppen hat Abwehrspieler Tobias Kraulich verpflichtet. Das gaben die Emsländer am Montag bekannt. Der 23-Jährige wurde bei Rot-Weiß Erfurt ausgebildet und spielte nach zwei Jahren beim 1. FC Nürnberg zuletzt in der Zweiten und Dritten Liga für die Würzburger Kickers. "Als junger Spieler verfügt Tobias bereits über eine große Erfahrung", sagte der Meppener Sportvorstand Heiner Beckmann.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 04.09.2022 | 22:50 Uhr