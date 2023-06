Das Wunder von Aurich: B-Juniorinnen können Meister werden Stand: 14.06.2023 19:28 Uhr Die B-Juniorinnen der Sportvereinigung Aurich kämpfen am Sonnabend in Bergisch Gladbach gegen Bayer Leverkusen um die deutsche Fußball-Meisterschaft. Der Finaleinzug der Ostfriesinnen ist eine Sensation, die sich sogar bis in die Führungsetage des Rekordchampions FC Bayern München herumgesprochen hat.

von Hanno Bode

Es ist ja nicht so, dass Jan-Christian Dreesen in diesen Tagen in seinem Büro sitzen und vor lauter Langeweile Bleistife auf seinem Schreibtisch von links nach rechts schieben würde. Der neue Vorstandsvorsitzende des FCB muss nach einer turbulenten Saison der "Mia san Mia"-Münchner, in der die Bayern ein Comeback als "FC Hollywood" feierten, versuchen, schnellstmöglich wieder Ruhe in den Verein zu bekommen. Das erfordert auf vielen Ebenen viele Gespräche. Dennoch nahm sich der 55-Jährige Zeit, einen Anruf ins ferne Aurich zu tätigen. Dort schellte das Telefon von Stefan Wilts, seineszeichen Geschäftsführer, Abteilungsleiter Frauen/Mädchen und Coach des B-Juniorinnen der Sporvereinigung.

Bayern-Boss Dreesen lädt Team nach München ein

Dreesen, der aus Aurich stammt und bei einem dort ansässigen Geldinstitut seine Manager-Karriere begann, gratulierte Wilts zum Erreichen des Meisterschaftsfinals und lud den Trainer sowie seine Mannschaft nach München ein. Der 55-Jährige hat seine Wurzeln also nicht vergessen. Bevor es für die ostfriesische Reisegruppe in Richtung Bayern gehen wird, steht für sie allerdings erst einmal der Trip nach Bergisch Gladbach an. Dort treffen die Niedersächsinnen am Sonnabend (13 Uhr) im Endspiel auf Bayer Leverkusen.

Der Werksclub hatte per Losentscheid das Heimrecht für das Finale bekommen, fand aber für Sonnabend keine geeignete Spielstätte in Leverkusen. Also wurde die Partie ins rund 20 Kilometer enfernte Stadion an der Paffrather Straße verlegt.

Elfmeter-Drama im Halbfinale gegen Frankfurt

Dort können und wollen die Auricher Fußballerinnen Geschichte schreiben und die erste deutsche Meisterschaft für den kleinen Club gewinnen. "Unsere Chancen sind gut. Wir haben uns in der Liga auch gegen den SV Meppen durchgesetzt. Also: Warum sollten wir das nicht für uns entscheiden?", sagte Keeperin Paula Blum im Interview mit "Ostfriesen.tv". Die Schlussfrau war die Heldin ihrer Farben im Vorschlussrunden-Duell mit Eintracht Frankfurt. Im Elfmeterschießen parierte sie zwei Versuche der klar favorisierten Hessinnen.

Am Ende siegte der Außenseiter vor der Rekordkulisse von 3.200 Zuschauerinnen und Zuschauern im Ellernfeld-Stadion mit 7:6. Nach regulärer Spielzeit, die bei den B-Juniorinnen zweimal 40 Minuten beträgt, hatte es 1:1 gestanden. Bayer setzte sich im anderen Halbfinale gegen Meppen durch.

Coach Wilts: "Wir sind guter Dinge"

"Frankfurt war schon eine harte Nuss. Ich denke, Leverkusen wird noch einmal eine größere Nummer. Aber wir sind guter Dinge", sagte Coach Wilts. Der 41-Jährige ist der Architekt des Auricher Fußball-Wunders. Er hat seit seinem Amtsantritt als Geschäftsführer 2014 die Strukturen peu à peu verbessert. Heute verfügt die Sportvereinigung über sechs Wohnungen, in denen 24 Nachwuchspielerinnen wohnen. Geld erhalten die Talente vom Club nicht. Dafür bietet ihnen der Verein fünf Trainingseinheiten in der Woche, medizinische Versorgung und bei Bedarf Hilfe in privaten Dingen an.

Aurich für Talente nur Übergangsstation

Für die Nachwuchsfußballerinnen, die oft bei größeren Clubs durchs Raster gefallen waren, ist Aurich zumeist nur eine Übergangsstation, ein Sprungbrett zu einem namhafteren Verein, der im Erwachsenen-Bereich höherklassig als die Sportvereinigung um Punkte kämpft. Das Frauen-Team der Auricher ist noch Oberligist, hat im Falle des Aufstiegs des Hamburger SV allerdings die Chance, den Sprung in die Regionalliga zu schaffen. Es wäre für den kleinen Club von großer Bedeutung.

"Unser Konzept passt, der Tabellenstand passt. Aber eine längerfristige Perspektive können wir derzeit noch nicht liefern", sagte Wilts dem Magazin "11 Freunde".

Hunderte Fans begleiten Team nach Bergisch Gladbach

Der gelernte Maurer wird weiterhin Stein auf Stein setzen, um die Sportvereinigung dauerhaft im Mädchen- und Frauenfußball zu etablieren. Mit dem Einzug der B-Juniorinnen ins Meisterschafts-Endspiel ist ihm und seinem Team Historisches gelungen. Die Euphorie in Aurich um die Mannschaft ist riesengroß. Einige hundert Anhängerinnen und Anhänger werden die Sportvereinigung in Bergisch Gladbach unterstützen. Auch der stellvertretende Bürgermeister Artur Mannott (CDU) reist mit einem der drei vom Club gecharterten Fanbusse ins Rheinland.

Fest steht bereits jetzt, dass die Mannschaft im Falle des Titelgewinns direkt ins Auricher Rathaus fahren und sich dort auf dem Balkon ihren Anhängerinnen und Anhängern präsentieren würde. Ins Goldene Buch der Stadt hatten sich die Spielerinnen sowie der Trainer- und Betreuerstab bereits nach dem Triumph über Frankfurt eingetragen.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 10.06.2023 | 17:00 Uhr