Das Millionenspiel: VfL Wolfsburg empfängt Borussia Dortmund Stand: 22.04.2021 16:26 Uhr Der VfL Wolfsburg kann gegen Borussia Dortmund den entscheidenden Schritt Richtung Champions League machen. Trainer Oliver Glasner gibt sich angriffslustig.

Die große Fußball-Bühne vor Augen, einen direkten Konkurrenten zu Gast: Für den VfL Wolfsburg steht am 31. Bundesliga-Spieltag eine vorentscheidende Partie auf dem Programm. Die Niedersachsen gehen als Tabellen-Dritter mit fünf Punkten Vorsprung auf den Tabellen-Fünften Borussia Dortmund in ihr Heimspiel am Sonnabend (15.30 Uhr / im NDR Livecenter). Dies ist bereits ein ordentliches Polster beim Kampf um die Champions-League-Qualifikation (mindestens Rang vier).

Trainer Glasner: "Acht sind besser als fünf"

Bei einem Sieg der "Wölfe" wären es acht Zähler, rechnete Trainer Glasner vor: "Und acht sind besser als fünf." Wer würde da widersprechen? Mitunter ist die Fußball-Arithmetik verblüffend simpel. Einen Platz in der Europa League hat der VfL bereits sicher, doch es soll mehr werden. "Jetzt wollen wir die Saison küren, indem wir sie auf einem Champions-League-Platz zu Ende bringen", unterstrich Glasner am Donnerstag. Gerade in Corona-Zeiten wäre eine Qualifikation für die Königsklasse sprichwörtlich Gold wert.

Weitere Informationen Das Restprogramm der Champions-League-Anwärter Der VfL Wolfsburg kämpft um den Einzug in die Fußball-"Königsklasse", hat aber noch harte Konkurrenz. mehr

Der verbalen Offensive des Trainers soll die Offensive seiner Mannschaft folgen. "Ich bin lieber angriffslustig und sage: Lasst uns dieses Spiel gewinnen", betonte der Österreicher. Mit angezogener Handbremse wird der 46-Jährige seine Elf deshalb nicht ins Spiel schicken: "Dann wirst du sehr leicht passiv und zögerlich. Erstens können wir das nicht so gut und zweitens möchte ich das auch nicht."

"Wölfe" wollen es offensiv angehen lassen

Der jüngste Auftritt beim 3:1 in Stuttgart gibt Glasner Recht. Der VfL war offensiv, spielfreudig, torgefährlich und letztlich ein verdienter Sieger, auch wenn die Schwaben selbst mit einigen guten Offensivaktion zu gefallen wussten. "Unser Spiel nach vorne lässt sich momentan sehr gut ansehen", sagte Glasner, der gleichzeitig auch Keeper Koen Casteels ausdrücklich lobte. Der Belgier bekam in den jüngsten Partien mehr zu tun, als ihm lieb sein dürfte.

Auch gegen den BVB kann sich der Torwart auf einen arbeitsreichen Nachmittag einstellen. Die Westfalen haben ihre Stärken ganz klar in der Offensive, auch wenn "Wunderstürmer" Erling Haaland zuletzt einige Chancen vergab, die er normalerweise traumwandlerisch sicher verwandelt. Dortmund werde die Wolfsburger "sicherlich vor Probleme stellen", betonte Glasner. Aber: "Wir sind bereit."

Hummels fehlt dem BVB gesperrt

Eine entscheidende Frage wird sein, ob auch die Dortmunder Defensive bereit ist. Die ohnehin häufig wackelige Abwehr muss am Sonnabend ohne den gesperrten Mats Hummels auskommen - sicherlich kein Nachteil für die "Wölfe" um Mittelstürmer Wout Weghorst. Schlusswort Glasner: "Borussia Dortmund wird ein absolut cooles Spiel. Es ist nur schade, dass das Stadion nicht voll sein kann. Das wäre ein absolutes Highlight."

Mögliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - Schlager, Arnold - Baku, Philipp, Gerhardt - Weghorst

Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Akanji, Can, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Delaney - Reus, Sancho - Haaland

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 25.04.2021 | 22:50 Uhr