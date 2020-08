Darum ist Chemitz - Rostock nicht zu sehen

Liebe Fans der Dritten Liga,



sehr gern würden wir am letzten Spieltag die Partie Chemnitzer FC - Hansa Rostock übertragen, in der es für Rostock um die Relegation geht, doch leider haben wir nicht die Möglichkeit dazu. Das hat folgenden Grund: Wir mussten bereits vor dem drittletzten Spieltag wählen, welches Spiel wir beim Saisonfinale zeigen möchten.



Zu dem Zeitpunkt erschien es wahrscheinlich, dass Eintracht Braunschweig erst in diesem letzten Saisonspiel in Meppen den Aufstieg perfekt machen würde. Daher entschieden wir uns für dieses Nordduell. Als dann am Mittwoch alles anders kam, haben wir bei DFB und Magenta angefragt, ob wir auf das Rostocker Spiel wechseln können. Das wurde leider abgelehnt. Somit sind wir an diese unter anderen Voraussetzungen getroffene Entscheidung gebunden und übertragen deshalb Meppen - Braunschweig.



In der Hoffnung, Ihnen die Lage etwas näher gebracht zu haben und mit der Bitte um Verständnis.



Ihre Redaktion des NDR Sportclub