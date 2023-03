Dank Daschner-Doppelpack: St. Pauli siegt auch in Paderborn Stand: 03.03.2023 21:07 Uhr Der FC St. Pauli hat seine Siegesserie fortgesetzt. Das 2:1 (2:0) am Freitagabend beim SC Paderborn war der sechste Erfolg hintereinander für den Hamburger Fußball-Zweitligisten.

von Hanno Bode

Die Weste von Trainer Fabian Hürzeler bleibt damit blütenweiß. Unter seiner Regie hat der Kiezclub in Windeseile alle Abstiegssorgen hinter sich gelassen. In Paderborn war es Lukas Daschner, der St. Pauli mit einem Doppelpack (15., 42.) auf die Siegerstraße brachte. Nach einem Eigentor von Karol Mets (51.) mussten die Gäste zwar noch einmal zittern und gerieten phasenweise stark unter Druck. Am Ende feierten die Norddeutschen aber einen nicht unverdienten Sieg beim Aufstiegsanwärter.

"Es war ein guter Tag von uns allen. Ich glaube, wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr viele Torchancen herausgearbeitet und hätten vielleicht noch ein, zwei Tore mehr machen können. Die zweite Halbzeit war dann nicht so gut. Das müssen wir analysieren und nächste Woche besser machen", sagte Matchwinner Daschner dem NDR. Sein zutreffendes Resümee: "Es läuft einfach im Moment."

Hürzeler-Elf mit konzentrierter Defensiv-Vorstellung

St. Pauli überzeugte im ersten Abschnitt durch eine sehr gute Raumaufteilung und konzentrierte Arbeit gegen den Ball. Die Gäste liefen Paderborn hoch an und stellten die Passwege geschickt zu. Die ansonsten so offensivstarken Ostwestfalen kamen nur sporadisch ins Tempo und vermochten es nur selten, den Ball in den interessanten Zonen über mehrere Stationen durch die eigenen Reihen laufen zu lassen.

Ein Schuss des früheren St.-Pauli-Akteurs Sirlord Conteh, den Keeper Nikola Vasilj zur Ecke lenkte (17.), sowie ein völlig verunglückter Kopfball von Tobias Müller (27.) waren bis Mitte von Hälfte eins die beiden einzigen nennenswerten Chancen der Hausherren.

St. Pauli geht mit Fortune in Führung

Die Hürzeler-Elf agierte in der Vorwärtsbewegung etwas zwingender und hatte zudem in der Entstehung des Führungstreffers etwas Fortune. Denn zunächst wurde Marcel Hartel nicht konsequent genug angegriffen, sodass er Daschner kontrolliert vor dem Paderborner Strafraum anspielen konnte. Dann prallte der Ball vom Schienbein von Müller unglücklich zu St. Paulis Angreifer, der Keeper Jannik Huth daraufhin mit einem Linksschuss aus 16 Metern ins kurze Eck keine Abwehrchance ließ.

Paderborn scheitert an der Latte, Daschner erhöht auf 2:0

Hernach hatten die Hamburger das Geschehen gut im Griff, bevor es in den Schlussminuten des ersten Durchgangs turbulent wurde: Zunächst scheiterte Bashir Humphreys an der Latte des St.-Pauli-Gehäuses (37.), dann verpasste Connor Metcalfe auf der Gegenseite das 2:0. Seinen Schuss konnte Huth parieren (39.).

Präziser zielte kurz darauf erneut Daschner. Diesmal war der 24-Jährige nach einer Hereingabe des sehr auffälligen Rechtsverteidigers Manolis Saliakas mit dem rechten Fuß erfolgreich.

Mets unterläuft Eigentor

Paderborn ließ sich durch den zweiten Gegentreffer nicht demoralisieren. Ganz im Gegenteil: Das Team von Coach Lukas Kwasniok agierte nach dem Seitenwechsel zielstrebiger als zuvor und hatte nun auch das Glück auf seiner Seite, als Vasilj einen eigentlich recht harmlosen Schuss des eingewechselten Florent Muslija nach vorne vor die Füße von Verteidiger Mets abklatschen ließ, der den Ball unfreiwillig ins eigene Tor bugsierte.

St. Pauli unter Druck - Gelb-Rot für Conteh

Vasilj machte seinen Fehler bald darauf allerdings wieder wett, als er gegen den freistehenden Muslija das 2:2 verhinderte (66.). Beim Schuss von Niclas Nadj, ebenfalls unbehelligt zum Abschluss kam, hatte der Keeper dann Glück. Er ging ans Außennetz (72.). Eine Minute später musste sich Vasilj beim Versuch von Dennis Srbeny ganz lang machen. Just in die Paderborner Drangphase hinein sah Conteh zwar die Gelb-Rote Karte (76.). Dennoch drängten die Hausherren weiter auf den Ausgleich.

Die Kiezkicker konnten in Überzahl kaum für Entlastung sorgen, standen aber in der Schlussphase zumindest in der Abwehr weitgehend sicher und retteten den Vorsprung so über die Zeit.

23.Spieltag, 03.03.2023 18:30 Uhr SC Paderborn 1 FC St. Pauli 2 Tore: 0: 1 Daschner (15.) 0: 2 Daschner (42.) 1 :2 Mets (51., Eigentor)

SC Paderborn: J. Huth - Heuer (77. Hünemeier), To. Müller, Humphreys - Schuster (65. Nadj), K. Klefisch, Rohr, Hoffmeier (46. Muslija) - Justvan - Tachie (84. Kojic), S. Conteh (65. Srbeny)

FC St. Pauli: Vasilj - Medic, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Paqarada - Metcalfe (70. Maurides), Daschner (90. D. Otto), Afolayan (81. Fazliji)

Zuschauer: 15000 (ausverkauft)



