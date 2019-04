Stand: 13.04.2019 17:23 Uhr

Dämpfer für Wolfsburg auf dem Weg nach Europa von Thomas Luerweg, NDR.de

Der VfL Wolfsburg tritt im Kampf um die Europa-League-Plätze in der Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Das Team von Trainer Bruno Labbadia unterlag am Sonnabend bei Champions-League-Aspirant RB Leipzig verdient mit 0:2 (0:2) und rutschte vorerst auf Rang acht ab. Die "Wölfe" waren den Sachsen nicht nur fußballerisch unterlegen. Sie ließen auch die Durchschlagskraft vermissen, die ein echtes Spitzenteam auszeichnet. VfL-Torhüter Pavao Pervan sprach bei NDR 2 von einer "gerechten Niederlage".

Kampl bringt RB in Front

29.Spieltag, 13.04.2019 15:30 Uhr RB Leipzig 2 VfL Wolfsburg 0 Tore: 1 :0 Kampl (16.) 2 :0 Werner (28.)

RB Leipzig: Gulacsi - Konaté, Mukiele, Klostermann - Laimer, Kampl (89. Demme), Halstenberg - Sabitzer, Forsberg (90.+1 Smith Rowe) - Matheus Cunha (69. Haidara), Werner

VfL Wolfsburg: Pervan - Tisserand, Knoche, Brooks, Roussillon - Guilavogui - Rexhbecaj (69. Klaus), Arnold (86. Malli) - Steffen (46. Ginczek), Mehmedi - Weghorst

Zuschauer: 41212 (ausverkauft)



Labbadia stellte seine Startelf gegenüber dem Sieg gegen Hannover (3:1) zweimal um. Maximilian Arnold kehrte nach seiner Gelbsperre zurück ins Mittelfeld, Josip Brekalo rückte dafür auf die Bank. Marcel Tisserand ersetzte den an Knieproblemen laborierenden William als Rechtsverteidiger. Er bekam mehr zu tun, als ihm lieb war, denn von Beginn an standen die "Wölfe" massiv unter Druck. Die Sachsen zeigten sich äußerst engagiert in der Vorwärtsbewegung und die Grün-Weißen versuchten, Nadelstiche durch Konter zu setzen. Den ersten nennenswerten Abschluss hatte folgerichtig RB durch Emil Forsberg, doch sein Schuss landete in den Armen von VfL-Keeper Pavao Pervan (14.). Zwei Minuten später war der Schlussmann allerdings machtlos, als Kevin Kampl sehenswert mit links von der Strafraumgrenze aus abzog und unten links zur Leipziger Führung traf. Der erste Nackenschlag für die Wolfsburger.

Werner erhöht, VfL hält dagegen

Es sollte nicht der letzte sein, denn trotz aller Bemühungen des VfL, die Offensive zu beleben, blieb RB tonangebend. In der 28. Minute schalteten die Hausherren nach einem Wolfsburger Konter blitzschnell um: Forsberg leitete den Ball weiter auf Marcel Sabitzer, der aus dem rechten Halbfeld gefühlvoll links auf den langen Pfosten flankte. Goalgetter Timo Werner drückte den Ball per Kopf über die Linie - 2:0 (28.). Die Defensive der Niedersachsen wackelte in der Folge bedenklich, doch anders als zuvor überstanden sie die Drangphase und setzten eigene Akzente nach vorn: Arnold setzte 20 Meter vor dem RB-Tor Admir Mehmedi in Szene, doch der Schweizer legte den Ball nicht nur an Keeper Peter Gulacsi, sondern auch knapp am Tor vorbei (36.). Wenig später wurde ein Schuss von VfL-Stürmer Wout Weghorst im Strafraum in letzter Sekunde geblockt (40.). Dennoch ging die Pausenführung des Tabellendritten vollkommen in Ordnung.

Pervan: "Niederlage ist gerecht" NDR 2 - 13.04.2019 18:02 Uhr Autor/in: Iffland, Thorsten In München und Dortmund verloren und nun auch in Leipzig. Der VfL Wolfsburg mit Torwart Pavao Pervan tut sich gegen die Großen schwer. Im Interview spricht er von einer 'gerechten Niederlage'.







Klares Übergewicht für Leipzig nach der Pause

Unmittelbar nach der Pause hatten die Leipziger Fans bereits den Torschrei auf den Lippen, denn der Ball hatte die Wolfsburger Torlinie überquert. Doch statt auf Tor durch Werner entschied Schiedsrichter Daniel Siebert auf Abseits. So blieb das Labbadia-Team im Spiel und beinahe wäre dem eingewechselten Daniel Ginczek der Anschluss gelungen, doch er traf den Ball nach einer Tisserand-Hereingabe frei vor dem Tor nicht richtig (52.). Neue Hoffnung für die "Wölfe"? Nein, denn RB war in der Folge dem 3:0 mehrmals sehr nah: Matheus Cunhas Schüsse waren zu unplatziert (58., 67.) und auch Ibrahima Konaté konnte Pervan nicht überwinden (65.). Selbst Werner ließ reihenweise erstklassige Chancen aus (72., 81., 85., 87.).

Der VfL konnte sich bei Pervan bedanken, dass er nicht mit einer Packung an den Mittellandkanal zurückfahren musste. Auch wenn Tisserand eine große Gelegenheit liegen ließ, die Wolfsburger per Kopf heranzubringen (79.), waren die Gäste mit dem 0:2 noch gut bedient. Bei den nächsten beiden Partien zu Hause gegen Frankfurt und auswärts bei der TSG Hoffenheim müssen die Wolfsburger anders auftreten, um den Europazug nicht zu verpassen.