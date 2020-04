Stand: 27.04.2020 17:09 Uhr

DFL: Lizenz für alle Nordclubs

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat in der Corona-Krise zunächst keinem der 49 Bewerber die Lizenz für die kommende Saison in der Ersten und Zweiten Liga verweigert. Das teilte die DFL am Montag in Frankfurt/Main mit. Manche Clubs müssen bis Mitte Juni noch Bedingungen erfüllen, oder erhielten die Lizenz unter Auflagen, schrieb die DFL, ohne Namen zu nennen.

Keine Auflagen für Werder Bremen

Aus dem Norden teilte Bundesligist Werder Bremen bereits mit, die Spielgenehmigung ohne Einschränkungen erhalten zu haben.

Die Hanseaten, die erstmals seit 2003 einen Kredit aufnehmen müssen, um die Folgen der Corona-Krise zu stemmen, hatten die Spielberechtigung sowohl für die Erste als auch für die Zweite Liga beantragt. Von den Nord-Zweitligisten verkündete der FC St. Pauli, "sportliche, personelle, administrative, infrastrukturelle und medientechnische Kriterien" erfüllt zu haben und dass es keine Bedingungen für die Lizenzerteilung gegeben habe.

Stellungnahmen vom Bundesligisten VfL Wolfsburg sowie von den Zweitligisten Holstein Kiel, Hannover 96, VfL Osnabrück und Hamburger SV gab es bislang nicht. Allerdings soll der HSV laut "Hamburger Abendblatt" keine Auflagen erhalten haben. Ob die Drittligisten SV Meppen, Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock im Falle eines Aufstieges Bedingungen erfüllen müssen, ist nicht bekannt.

Wegen Corona: Keine Liquiditätsberechnung

Finanzielle Kriterien in Form einer Liquiditätsberechnung wurden diesmal allerdings von der DFL nicht geprüft, es reichte die fristgerechte Einreichung sämtlicher Unterlagen zur Überprüfung der wirtschaftlichen Fähigkeit - ein Zugeständnis an die außergewöhnlichen Belastungen durch die Saisonunterbrechung und die mögliche Fortsetzung lediglich mit Geisterspielen.

