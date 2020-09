Stand: 15.09.2020 16:32 Uhr

DFB ermittelt gegen Leistner, HSV stützt seinen Spieler

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat ein Ermittlungsverfahren gegen HSV-Profi Toni Leistner nach dessen Attacke auf einen Dynamo-Dresden-Fan eingeleitet. Dies bestätigte der DFB am Dienstag. Der Spieler werde zu einer Stellungnahme aufgefordert. Der HSV bezog am Nachmittag auf seiner Homepage Stellung. "Wir haben ihm sehr deutlich mitgeteilt, dass wir den Vorfall nicht tolerieren, gutheißen, dass wir einen internen Umgang damit finden müssen und werden. Wir haben ihm aber auch versichert, dass er aufgrund seiner Handlung jetzt nicht von uns fallen gelassen oder an den Pranger gestellt wird", teilte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt mit.

Fan zu Boden gedrückt

Nach der 1:4-Pokalniederlage des Hamburger SV bei Dynamo war Leistner auf die Tribüne gesprungen, wo ihn ein Dresden-Anhänger offensichtlich lautstark und mit Gesten beleidigt hatte. Er griff sich den Fan, drückte ihn zu Boden, ehe umstehende Zuschauer und schließlich auch Ordner Leistner zurückdrängten, der daraufhin wieder ins Stadioninnere sprang.

Leistner: "Mir sind die Sicherungen durchgebrannt"

"Ich bin nach dem Spiel von der Tribüne meiner Heimatstadt aus massiv beleidigt worden. Es ging extrem und massiv unter die Gürtellinie gegen meine Familie, meine Frau und meine Tochter. In dem Moment sind mir die Sicherungen durchgebrannt", schrieb Leistner bei Instagram und entschuldigte sich gleichzeitig: "So etwas darf mir dennoch niemals passieren. Ich bin Familienvater, der als Vorbild dienen möchte. Ich entschuldige mich in aller Form für mein Verhalten."

Boldt: "Gegen solch drastische Beschimpfungen vorgehen"

Leistner sei nach seinem Social-Media-Post auf die HSV-Verantwortlichen und das Team zugekommen und habe sich in aller Form für sein Verhalten entschuldigt, berichtete Boldt. "Das Niveau der Kommentare, die sich Toni aus dem Block anhören musste, ist unsäglich und leider keine Ausnahme mehr", kritisierte der 38-Jährige. "Gegen solch drastische Beschimpfungen, ob beleidigend, homophob oder rassistisch, müssen wir im Fußball und auch in der Gesellschaft vorgehen. Ich bin sehr froh, dass der Großteil der Dresdner Fans und auch der Club selbst eine vernünftige und sachliche Einschätzung der Gesamtlage vorgenommen haben und dies auch kommunizieren."

Dynamo-Fan widerspricht Leistner

Der von Leistner angegriffene Fan hat dagegen der Darstellung des Profis widersprochen. "Er rechtfertigt seinen Ausraster damit, dass ich seine Familie beleidigt haben soll. Das war definitiv nicht der Fall", sagte der Dynamo-Anhänger "Tag24". Kurz bevor der Ex-Dresdner Leistner nach dem 1:4 in der ersten Runde des DFB-Pokals zum TV-Interview dran war, habe er in seine Richtung gerufen. Die Schmährufe hätten sich auf die Hamburger Niederlage bezogen. "Um die Familie ging es mit keinem Wort", sagte der namentlich nicht genannte Mann. Es seien die "üblichen Phrasen, die Fans nach so einem Spiel von sich geben" gewesen.

