DFB bestätigt: SV Meppen bleibt in der Dritten Liga

Stand: 11.06.2021 20:38 Uhr

Der SV Meppen bleibt trotz des sportlichen Abstiegs in der Dritten Liga. Die Emsländer profitieren davon, dass der KFC Uerdingen die Lizenzauflagen nicht erfüllen kann. "Wir bleiben!", schrieben die Meppener am Freitagabend in einer Mitteilung.