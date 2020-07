DFB-Pokalduell mit FCH für Werder ein gutes Omen? 01.07.2020 | 16:36 Uhr 5 min | Verfügbar bis 08.07.2020

Bremen und der 1. FC Heidenheim kämpfen um den letzten freien Platz in der Bundesliga. Im DFB-Pokal gab es das Duell beider Clubs in dieser Saison bereits. Werder siegte in Runde zwei deutlich.