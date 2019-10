Stand: 29.10.2019 14:30 Uhr

Werder - Heidenheim: Die Sorge vor den Standards

Als Fußball-Bundesligist Werder Bremen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim als Heimspielgegner für die zweite Runde im DFB-Pokal zugelost bekam, dürften die wenigsten damit gerechnet haben, dass diese Partie ein Zuschauermagnet werden würde. Doch das Spiel am Mittwochabend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) ist nahezu ausverkauft. Etwa 40.000 Besucher werden erwartet - beachtlich für ein Duell mit einem Zweitligisten, dessen Historie nicht gerade eine große Strahlkraft hat. "Wir werden mit der besten Mannschaft an den Start gehen und wollen das Spiel unbedingt gewinnen", sagte der Werder-Coach Florian Kohfeldt.

Werder-Schreck Schnatterer erstmals im Weserstadion

Möglicherweise hat aber genau der Name "Heidenheim" bei vielen Werder-Fans etwas ausgelöst, war es doch der Club aus Baden-Württemberg, der vor acht Jahren die Hanseaten mit 2:1 aus dem Pokal warf. Siegtorschütze war damals Marc Schnatterer. Der Heidenheimer Kapitän zählt immer noch zu den Leistungsträgern und freut sich darauf, nach drei Partien auf Platz 11 als Drittliga-Gast bei Werder II in Bremen nun endlich "mal im großen Stadion spielen zu dürfen", wie er dem "Weser- Kurier" verriet.

Heidenheims Stärke ist Bremens Schwäche

Schnatterer ist bei den Süddeutschen auch für die Freistöße und Eckbälle zuständig und die sind bei Heidenheim stets gefährlich. Das erlebte am vergangenen Wochenende der FC St. Pauli, der an der Brenz 0:1 verlor: Das Tor erzielte der Ex-Bremer Norman Theuerkauf nach einem Eckball von Schnatterer. Werder sollte also gewarnt sein, zumal die Defensive der Grün-Weißen in dieser Saison bei Standards sehr anfällig ist, wie nicht zuletzt das 2:2 in Leverkusen zeigte: Zum sechsten Mal kassierten die Bremer ein Gegentor nach einem Eckball.

Kohfeldt: "Verl teilweise auf Bundesliga-Niveau"

Kohfeldt ist jedenfalls weit davon entfernt, den Gegner zu unterschätzen: "Sie sind eine sehr gute Zweitligamannschaft, die teilweise auf Bundesliga-Niveau spielt", sagte der Werder-Coach und verwies auf die Pokalauftritte der Heidenheimer vergangene Saison gegen Leverkusen (2:1) und beim FC Bayern (4:5). Verzichten muss Kohfeldt auf Abwehrchef Niklas Moisander: "Er ist voll im Plan, wir peilen bei ihm aber das Spiel gegen Freiburg am Samstag an." Dagegen kehrt der Japaner Yuya Osako nach seiner Verletzung wieder in den Kader zurück.

