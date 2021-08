DFB-Pokal: VfL Wolfsburg weiter - oder doch nicht? Stand: 08.08.2021 20:04 Uhr Der VfL Wolfsburg hat sich im DFB-Pokal am Sonntag beim Regionalligisten Preußen Münster erst in der Verlängerung mit 3:1 (0:0, 1:1) durchgesetzt. Dennoch droht den Niedersachsen das Aus - wegen eines Wechselfehlers.

von Johannes Freytag

Dreimal hatte Trainer Mark van Bommel bereits während der regulären Spielzeit ausgewechselt, drei weitere Male kamen in der Verlängerung hinzu. Das jedoch erlauben die DFB-Statuten nicht, Admir Mehmedi hätte in der 103. Minute nicht mehr für Maximilian Philipp eingewechselt werden dürfen. Laut "kicker" habe sich die Wolfsburger Bank beim Vierten Offiziellen erkundigt, ob ein weiterer Wechsel erlaubt sei - eine Bremse gab es offenbar nicht. Schiedsrichter Christian Dingert vermerkte den Wechselfehler im Spielbericht.

Noch hat Preußen Münster allerdings keinen Protest gegen die Spielwertung eingelegt. "Ja, es ist uns bewusst, dass Wolfsburg sechsmal gewechselt hat. Wir werden das intern besprechen und entscheiden, ob und wie wir dagegen vorgehen", sagte Manager Peter Niemeyer. Von den Wolfsburger Verantwortlichen wollte sich nach der Begegnung zunächst niemand äußern.

Weghorst und Baku treffen spät

Sportlich setzte sich Wolfsburg durch. Wout Weghorst (103.) und Ridle Baku (120.+1) waren die erlösenden Torschützen für den Champions-League-Starter, der kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit noch wie der Verlierer aussah. Denn bis dahin hatte der Underdog dank eines Treffers von Marcel Hoffmeier aus der 74. Minute mit 1:0 geführt, ehe Josip Brekalo mit seinem Tor die Verlängerung erzwang (90.+1). Auch in der Verlängerung hätte Münster treffen können, doch Youngster Deniz Bindemann scheiterte an VfL-Keeper Koen Casteels (100.). Die Wolfsburger waren aber über das ganze Spiel gesehen die bessere Mannschaft, versäumten es jedoch, die Vielzahl der Torchancen auch in Treffer umzumünzen.

VfL findet nur mühsam ins Spiel

Wolfsburg begann mit Neuzugang Lukas Nmecha in der Startelf, Olympiafahrer Maximilian Arnold saß zunächst nur auf der Bank. Von dort aus sah der 27-Jährige, wie seine Mannschaft vom Regionalligisten zunächst forsch attackiert wurde und ein ums andere Mal in der Defensive in Bedrängnis geriet. Aus dem Nichts wären die Wolfsburger dennoch beinahe in Führung gegangen: Nach einem Eckball kam Weghorst am langen Pfosten völlig frei zum Kopfball, setzte die Kugel jedoch aus wenigen Metern neben das Tor (17.).

Aber peu à peu bissen sich die "Wölfe" in die Partie hinein und erarbeiteten sich ein spielerisches Übergewicht. Weitere Torchancen des Bundesligisten waren die Folge: Die größte Gelegenheit zum 1:0 bot sich unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff, als erst Nmecha an Preußen-Keeper Maximilian Schulze Niehues scheiterte, anschließend aber weder Weghorst noch Renato Steffen den Abpraller im Netz unterbrachten (45.+1).

Wolfsburger Torchancen en masse...

Mit vielen Torgelegenheiten begann der zweite Durchgang. Erst schoss Münsters Nicolai Remberg knapp am VfL-Gehäuse vorbei (46.), dann scheiterte Weghorst auf der Gegenseite an Schulze Niehues (47.). Auch Bakus Heber (54.) und John Anthony Brooks' Kopfball (56.) landeten nicht im Tor.

Nach dem furiosen Auftakt beruhigte sich das Geschehen auf dem Rasen wieder. Der VfL Wolfsburg hatte die Spielkontrolle übernommen, agierte im letzten Drittel aber oft zu unpräzise, sodass immer wieder ein Münsteraner Abwehrbein dazwischenkam. Baku (68.) und Josip Brekalo (70.) ließen den längst fälligen Führungstreffer für die Niedersachsen liegen.

...aber Münster trifft

Und so kam es, wie es kommen musste. Plötzlich witterten die Hausherren ein wenig Morgenluft und erzielten nach einem Eckball das 1:0. Angetrieben von den 7.000 Zuschauern im Preußenstadion warf sich der Regionalligist fortan in jeden Zweikampf, jeder Ballgewinn wurde frenetisch bejubelt. Die Pokalsensation war zum Greifen nahe, denn die Gäste brachten den Ball einfach nicht im Tor unter - Maximilian Philipp scheiterte zweimal (82., 85.), ehe Brekalo schließlich den Champions-League-Teilnehmer doch noch in die Verlängerung rettete...

1.Spieltag, 08.08.2021 15:30 Uhr Preuß.Münster 1 VfL Wolfsburg 3 Tore: 1 :0 Hoffmeier (74.) 1: 1 Brekalo (90.) 1: 2 Weghorst (103.) 1: 3 R. Baku (120. +1)

Preuß.Münster: Schulze Niehues - Schauerte, Scherder, Hoffmeier, Thiel - Daube (95. Kloth) - Remberg, Schwadorf (60. J. Holtby) - Langlitz, Dahlke (68. Wegkamp), Deters (59. Teklab / 91. Bindemann)

VfL Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Lacroix (102. Bornauw), Brooks, Roussillon (98. Gerhardt) - Guilavogui (60. Arnold), X. Schlager - Steffen (46. Brekalo), Philipp (103. Mehmedi), Nmecha (61. Mbabu) - Weghorst

Zuschauer: 6703



1.Spieltag, 08.08.2021 15:30 Uhr Preuß.Münster 1 VfL Wolfsburg 3 Tore: 1 :0 Hoffmeier (74.) 1: 1 Brekalo (90.) 1: 2 Weghorst (103.) 1: 3 R. Baku (120. +1)

Preuß.Münster: Schulze Niehues - Schauerte, Scherder, Hoffmeier, Thiel - Daube (95. Kloth) - Remberg, Schwadorf (60. J. Holtby) - Langlitz, Dahlke (68. Wegkamp), Deters (59. Teklab / 91. Bindemann)

VfL Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Lacroix (102. Bornauw), Brooks, Roussillon (98. Gerhardt) - Guilavogui (60. Arnold), X. Schlager - Steffen (46. Brekalo), Philipp (103. Mehmedi), Nmecha (61. Mbabu) - Weghorst

Zuschauer: 6703

