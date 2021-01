DFB-Pokal: VfL Wolfsburg trifft auf Schalke 04 Stand: 03.01.2021 17:52 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat im Achtelfinale des DFB-Pokals Liga-Schlusslicht Schalke 04 zu Gast. Werder Bremen empfängt im Weserstadion den Zweitligisten Greuther Fürth.

Gelingt Holstein Kiel zudem am 13. Januar (20.45 Uhr, live im Ersten) der Pokalcoup gegen den FC Bayern München, hätten sie anschließend Heimrecht gegen den Zweitligisten Darmstadt 98. Die Achtelfinal-Begegnungen werden am 2. und 3. Februar ausgetragen, das Endspiel in Berlin findet am 13. Mai statt.

"Fürth ist kein einfacher Gegner. Sie spielen eine sehr starke Saison, sind zudem auswärts sehr stark und haben im Pokal zuletzt Hoffenheim rausgeworfen. Wir sind also gewarnt und werden das Spiel dementsprechend angehen", warnte Werders Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt.

Frauen-Viertelfinale mit Nordduell

Bei den Frauen hat Titelverteidiger VfL Wolfsburg im Viertelfinale ein Nordduell vor sich. Die "Wölfinnen" treffen am 20. oder 21. März im eigenen Stadion auf den Sieger der Partie Werder Bremen - SV Meppen, die erst am 28. Februar ausgetragen wird. Sollte den Hamburger Regionalliga-Fußballerinnen vom Walddörfer SV am 30. Januar die Sensation gegen Bayern München gelingen, hätten sie Heimrecht gegen die TSG Hoffenheim.

