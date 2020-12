DFB-Pokal: VfL Wolfsburg gegen Sandhausen mit Rumpfelf Stand: 22.12.2020 14:36 Uhr Vor dem Spiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten SV Sandhausen hat der VfL Wolfsburg personelle Probleme. Corona und Verletzungen dünnen den Kader für Trainer Oliver Glasner aus.

Auf bis zu elf Spieler könnte das Lazarett der "Wölfe" bis zum Anpfiff in der eigenen Arena am Mittwoch (ab 18:30 Uhr live auf ndr.de) noch anwachsen. Nachdem Maximilian Arnold und Jérôme Roussillon positiv auf COVID-19 getestet wurden und sich noch vor der Stuttgart-Partie in häusliche Quarantäne begeben haben, fehlen auch Xaver Schlager, Maximilian Philipp und Nachwuchsspieler Tim Siersleben. Sie befinden sich als direkte Kontaktpersonen nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt ebenfalls in Isolation und stehen nicht für die Pokal-Partie zur Verfügung.

Keine weiteren Corona-Fälle

Weitere Corona-Fälle hatte Glasner am Dienstag auf der Pressekonferenz glücklicherweise nicht zu verkünden. Doch auch die Verletzungen seiner Profis lassen die personellen Alternativen zusammenschrumpfen. Neu auf der Verletztenliste ist John-Anthony Brooks, der laut Glasner wegen Kniebeschwerden für Mittwoch passen muss. Ob die angeschlagenen Josip Brekalo und Kevin Mbabu spielen können, ist noch unklar.

Dennoch gab sich der östereichische Übungsleiter optimistisch: "Die Personalsituation ist sehr angespannt, aber wir haben schon gegen den VfB Stuttgart gezeigt, dass wir eine verschworene Einheit sind. Das werden wir auch gegen Sandhausen beweisen."

Keine Rochade im Tor

Kontinutität herrscht dagegen zwischen den VfL-Pfosten. Im Gegensatz zur ersten Pokalrunde, in der Ersatztorwart Pavao Pervan den verletzten Koen Casteels vertrat, wird der belgische Stammkeeper gegen Sandhausen das Tor hüten.

Mögliche Aufstellungen:

Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, Pongracic, Paulo Otavio - Guilavogui, Gerhardt - Steffen, Joao Victor - Ginczek, Weghorst

Sandhausen: Wulle - Röseler, Kister, Linsmayer - Diekmeier, Contento - Taffertshofer, Narty - Esswein, Biada - Behrens

