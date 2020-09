Stand: 04.09.2020 14:14 Uhr

Heimspiel! Todesfelder Pokal-Traum wird wahr

Für den SV Todesfelde geht ein Traum in Erfüllung: Der Fußball-Fünftligist aus Schleswig-Holstein darf sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück am 12. September (15:30 Uhr) im heimischen Stadion austragen. Wie die Osnabrücker am Freitag mitteilten, hat der SV Todesfelde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die entsprechende Genehmigung erhalten. Zuvor hatte bereits das zuständige Gesundheitsamt grünes Licht gegeben.

250 Zuschauer zugelassen

Der Oberligist aus der kleinen Gemeinde in der Nähe von Bad Segeberg hat hart daran gearbeitet, ein Sicherheits- und Hygienekonzept zu präsentieren, das den Anforderungen gerecht wird. Die Möglichkeit, das Heimrecht zu tauschen, wollte Todesfelde - anders als viele andere Amateurclubs - nicht nutzen. Nun darf der Verein für die Partie gegen Osnabrück rund 250 Zuschauer im heimischen Sportpark empfangen, der ansonsten 2.000 Plätze bietet.

Der SV Todesfelde hatte durch einen überraschenden 3:2-Sieg gegen Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck den Landespokal von Schleswig-Holstein gewonnen und sich so erstmals in seiner Vereinsgeschichte für den DFB-Pokal qualifiziert.

