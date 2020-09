Stand: 08.09.2020 10:56 Uhr

Herzblut statt Geld: Todesfelde im Pokalfieber

Erste DFB-Pokalrunde, das ist normalerweise David gegen Goliath, auf dem hoppeligen Dorfplatz um die Ecke. Doch durch die Corona-Pandemie ist in diesem Jahr vieles anders. Die Auflagen sind hoch, und mit der Aussicht auf lediglich ein paar hundert Zuschauern haben die meisten Amateurvereine ihr Heimrecht an die Proficlubs abgegeben. Beim schleswig-holsteinischen Fünftligisten SV Todesfelde, der am Sonnabend den Zweitligisten VfL Osnabrück empfängt (15.30 Uhr, im NDR Livecenter), stand das nicht zur Diskussion.

"Das Spiel ist das i-Tüpfelchen"

"Unsere Fans, Förderer und ehrenamtlichen Mitarbeiter haben sich den Arsch dafür aufgerissen, dass so ein Spiel in Todesfelde stattfinden kann", sagte der Club-Vorsitzende Holger Böhm dem NDR. "Das Spiel ist das i-Tüpfelchen. Wir wären doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir sagen: 'Wir machen das nur aus wirtschaftlichen Gründen nicht.'"

AUDIO: Todesfelde setzt gegen Osnabrück auf Heimeffekt (2 Min)

Norderstedt tritt lieber in Leverkusen an

Die finanziellen Risiken durch fehlende Zuschauereinnahmen haben fast alle Amateurclubs dazu bewogen, das Heimrecht abzugeben. Es rechnet sich einfach nicht. Auch nicht für Eintracht Norderstedt. Der Nord-Regionalligist tritt am Sonntag (15.30 Uhr) lieber auswärts bei Bundesligist Bayer Leverkusen an, als im eigenen Stadion vor maximal 500 Zuschauern.

Eine kaufmännische Entscheidung

Das Minus für den Viertligisten hätte sich sonst auf "schätzungsweise 25.000 Euro" belaufen, rechnet Club-Präsident Reenald Koch vor. "Die Kosten für die TV-Infrastruktur liegen bei ungefähr 30.000 Euro. So war es dann ein rein kaufmännisches Rechnen, das Spiel nach Leverkusen zu vergeben."

Koch gesteht allerdings auch ein, dass die Finanzen nicht der einzige Grund waren und vergleicht die Situation mit der in Todesfelde. "Dort spielt man gegen den VfL Osnabrück. Wir spielen gegen Bayer Leverkusen, die Nummer fünf der Bundesliga. Ich glaube, das ist eine völlig andere Kategorie von Gegner."

"Das, was bleibt, ist ja viel mehr als Geld"

Die Norderstedter rechnen sich sportlich gegen den Europa-League-Viertelfinalisten kaum eine Chance aus, der SV Todesfelde auf dem eigenen Dorfplatz gegen Osnabrück schon. Clubchef Böhm sieht in dem Spiel des Jahres zudem mehr als David gegen Goliath in der ersten DFB-Pokalrunde: "Das ist Herzblut, das ist Erinnerung und Identifikation mit der Region. Das, was bleibt, ist ja viel mehr als Geld."

VIDEO: Der SV Todesfelde vor dem Pokalspiel gegen Osnabrück (2 Min)

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 08.09.2020 | 12:25 Uhr