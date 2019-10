Stand: 28.10.2019 16:24 Uhr

St. Pauli gegen Frankfurt raus aus Komfortzone?

"Und täglich grüßt das Murmeltier" - so ließe sich die Pokal-Bilanz des FC St. Pauli in diesem Jahrtausend zusammenfassen. Bis auf eine Ausnahme kamen die Hamburger nie über die zweite Runde hinaus: Lediglich 2005/2006 reichte es dank der legendären "B"-Serie (es ging gegen Burghausen, Bochum, Berlin, Bremen und die Bayern) für das Halbfinale. Damit am Mittwoch (20.45 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in der Zweitrundenpartie gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt nicht erneut das Murmeltier grüßt, hat St. Paulis Trainer Jos Luhukay versucht, seine Fußballer wachzurütteln.

Mögliche Aufstellung FC St. Pauli





















Luhukay erneut mit Wutrede

Nach dem jüngsten 0:1 in Heidenheim habe er die Mannschaft in der Kabine mit deutlichen Worten kritisiert, erklärte der Niederländer und hob anschließend zu einer Brandrede an, wie er sie schon vor dem ersten Spieltag gehalten hatte.

Videos 00:55 NDR Fernsehen Buballa: "Müssen das akzeptieren" NDR Fernsehen Nach der Wutrede von Trainer Jos Luhukay zeigte St. Paulis Kapitän Daniel Buballa Verständnis: "Wir müssen das akzeptieren. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er uns öffentlich kritisiert." Video (00:55 min)

"Uns fehlt die Gewinnermentalität und der absolute Siegeswille. Es herrscht, wie ich es schon vor der Saison gesagt habe, zu schnell Zufriedenheit. Und damit erzwingt man keinen Erfolg. Das akzeptiere ich nicht, das müssen wir verändern. Wir sind wieder bequem geworden und in die Komfortzone gerutscht", wetterte der Coach.

"Wir müssen das akzeptieren und annehmen", äußerte Kapitän Daniel Buballa am Montag Verständnis für die harschen Worte Luhukays. "Vor allem müssen wir gucken, dass wir das schnell in die andere Richtung drehen." Das habe die Mannschaft ja auch schon in dieser Saison geschafft, nun müsse sie "weiter hart an sich arbeiten", dann könnten Spiele auch wieder gewonnen werden.

Seit zwölf Jahren ohne Heimerfolg im Pokal

Dass Bundesligist Eintracht Frankfurt allerdings der richtige Aufbaugegner ist, darf bezweifelt werden. Die Hessen sind Europa-League-Teilnehmer und stehen für furiosen Offensivfußball. Zudem gewann St. Pauli letztmals ein Pokalspiel am Millerntor am 4. August 2007. Fabian Boll sorgte damals für den 1:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen. Seitdem gab es in drei Heimspielen drei Niederlagen - womit wir wieder beim Murmeltier sind...

Dieses Thema im Programm: Sportplatz | 30.10.2019 | 20:00 Uhr