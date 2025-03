HSV-Toptalent Lisa Baum: Die Bundesliga im Blick, den Bruder im Herzen Stand: 20.03.2025 13:40 Uhr Lisa Baum gehört zu den größten Fußball-Talenten Deutschlands. Am Sonntag trifft die 18-Jährige mit dem HSV vor 57.000 Fans im Pokal-Halbfinale auf Werder Bremen. Das Spiel ist besonders - auch, weil es ihr verstorbener Bruder nicht mehr sehen kann. Trotzdem ist er immer bei ihr.

von Matthias Heidrich

Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte, vor allem bei Lisa Baum. Das gerahmte, handsignierte Trikot des brasilianischen Dribbelkünstlers Neymar über dem Bett fällt sofort ins Auge, wenn die 18-Jährige ihr Zimmer in der HSV-WG in Norderstedt zeigt. Ebenso wie das Bild der deutschen Männer-Nationalmannschaft und ein Bayern-Dress mit der Unterschrift von Sydney Lohmann.

Bruder starb 2022

Rechts an der Seite, gleich neben Neymar, ist die Wand im größten Zimmer der WG aber für ihren Bruder reserviert. Eine innige Umarmung vor dem Weihnachtsbaum und ein Foto zusammen aus Kindertagen hängen dort als Erinnerung. "Mein absolutes Lieblingsbild. Ich finde es einfach schön und mag es, es abends anzusehen", sagt Baum, deren Bruder 2022 bei einem Autounfall ums Leben kam.

Trotzdem ist er immer bei ihr, auch auf dem Fußballplatz. Die offensive Mittelfeldspielerin beschriftet vor jedem Spiel kurz vor dem Anpfiff ein Tape an ihrem Handgelenk. Die Einfälle dazu kommen spontan. "Dort schreibe ich meistens auf, was ich gerade fühle. Dann schreibe ich zum Beispiel 'Mut' dort darauf. Oder etwas mit Bezug zu meinem Bruder. Dann weiß ich, dass er bei mir ist", erklärt Baum ihr Ritual.

"Ich weiß, dass er stolz auf mich wäre, wenn er das sehen könnte." Lisa Baum über ihren verstorbenen Bruder

Vor dem bislang größten Spiel ihrer Karriere am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen Werder Bremen sind Baums Gedanken an ihn noch einmal präsenter, er nahm sie damals als Kind zum ersten Mal mit zum Training. "Ich weiß, dass er stolz auf mich wäre, wenn er das sehen könnte."

"Beim Einlaufen werden die Beine zittern"

57.000 Zuschauer im ausverkauften Volksparkstadion werden ihr am Sonntag zuschauen, wenn es um den Einzug ins Pokalfinale in Köln geht. Das sei "verrückt", sagt sie. Eine solche Kulisse kenne sie nur von der Spielkonsole "vielleicht bei FIFA. Ich glaube schon, dass die Beine beim Einlaufen zittern werden."

Es spricht viel dafür, dass sich die U19-Nationalspielerin an die große Fußballbühne gewöhnen darf. Die Scouts haben die dynamische und technsich versierte Linksfüßlerin auf dem Zettel. "Sie ist eine absolute Instinkt-Fußballerin. Das kann man nicht erlernen. Sie macht es einfach", sagt HSV-Frauenfußball-Koordinatorin Saskia Breuer. Sie bringe alle Anforderungen mit, "eine Führungsspielerin auf Topniveau zu werden".

U20-WM mit 17 Jahren und Vertrag mit Nike

Baum, die in Tansania geboren ist, 2011 nach Deutschland kam und in der Gemeinde Ahrensbök (Kreis Ostholstein) aufwuchs, lebt schon jetzt ein anderes Leben als viele Gleichaltrige. Als 17-Jährige bestritt sie alle Spiele für die deutsche Nationalmannschaft bei der U20-WM im vergangenen Herbst in Kolumbien. Es ging bis ins Viertelfinale. Kurz danach unterschrieb sie einen Ausrüster-Vertrag mit dem amerikanischen Sportartikel-Riesen Nike.

Lena Goeßling als Beraterin

Lena Goeßling, einst eine der besten und bekanntesten deutschen Fußballerinnen und lange für den VfL Wolfsburg aktiv, ist ihre Beraterin und hat Anfragen für das Talent von der Elbe auf dem Tisch. Baums Lieblingsverein ist der FC Barcelona, aber auch englische Vereine wie der FC Liverpool und Manchester City reizen sie.

Nächstes Ziel: Bundesliga

Im Moment zählt für Baum aber nur der HSV, mit dem Pokalkracher gegen Werder und dem möglichen Bundesliga-Aufstieg. Der Club dürfte selbst im Erfolgsfall Probleme haben, die talentierte Nachwuchskraft zu halten. Es ist wahrscheinlich, dass Baum kommende Saison eine Liga höher spielen wird, mit oder ohne den HSV. "Das wird mein nächstes Ziel sein", sagt die 18-Jährige.

Ein bisschen Platz an den WG-Wänden für weitere Bilder oder Trikots hat sie ja auch noch. Die mit ihrem Bruder werden aber ganz sicher nicht weichen müssen.

