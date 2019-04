Stand: 01.04.2019 14:53 Uhr

HSV im Pokal: Über Harsewinkel ins Halbfinale?

Wunden lecken war beim HSV nach dem müden und letztlich auch glücklichen 0:0 beim VfL Bochum angesagt. So gesehen war es wohl ganz gut, dass der schwächelnde Zweitliga-Zweite nach der Partie nicht die Reise in die Heimat antrat, sondern seine Zelte übergangsweise im beschaulichen Harsewinkel aufschlug. Von dort sind es nur 60 Kilometer bis Paderborn. Beim Liga-Konkurrenten treten die Hamburger am Dienstag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) im DFB-Pokal-Viertelfinale an.

HSV-Coach Wolf: "Brauchen Schritt nach vorne" 01.04.2019 19:30 Uhr Der HSV muss im DFB-Pokal-Viertelfinale beim SC Paderborn ran. Trainer Hannes Wolf über die Nullnummer in Bochum, den Pokal-Gegner und das denkwürdige Duell Paderborn - HSV 2004.







Wolf: "Wird viel Wucht auf uns zukommen"

"Für das Spiel brauchen wir definitiv fitte Spieler, deshalb wäre es unsinnig gewesen, aus Bochum nach Hamburg zurückzureisen, um einen Tag später wieder in die gleiche Region aufzubrechen. Hier können wir uns optimal vorbereiten", sagte Hannes Wolf. Der Hamburger Coach geht die Aufgabe gegen den Tabellenvierten mit Respekt an. "Sie haben eine sehr intensive Spielweise und sind offensivstark. Da wird viel Wucht auf uns zukommen", sagte der 37-Jährige. "Wir werden auf jeden Fall die richtige Haltung zu diesem Spiel benötigen und müssen voll dagegenhalten."

Pokal in Paderborn? Da war doch was

Pokal in Paderborn? Da war doch was. Vor 15 Jahren schied der HSV beim damaligen Regionalligisten in der ersten Runde senstionell aus. Allerdings stellte sich hinterher heraus, dass Schiedsrichter Robert Hoyzer, der zahlreiche fragwürdige Entscheidungen getroffen hatte, mit der Wettmafia im Bunde gewesen war. Der Beginn des größten Wettskandal im deutschen Profifußball. Ein Thema, das ehemalige Spieler wie Bastian Reinhardt, der damals für den HSV auf dem Platz stand, bis heute beschäftigt und dem auch die Protagonisten von heute nicht entfliehen können. Hannes Wolf nahm die Fragen nach dem verschobenen Spiel allerdings locker. "Ich glaube, dieses Spiel wird regulär über die Bühne gehen. Da wird nichts fließen und das ist auch gut so", sagte der HSV-Coach mit einem Augenzwinkern.

Zuletzt 2009 im Halbfinale

Er ist für das Hier und Jetzt verwantwortlich und da bietet sich den Hamburgern die Chance, erstmals seit zehn Jahren wieder ins Halbfinale des DFB-Pokals einzuziehen. Zuletzt 2009 hatten es der HSV in die Vorschlussrunde geschafft, dort aber eine bittere Heimniederlage gegen Werder Bremen im Elfmeterschießen kassiert - in der legendären Derbyserie mit vier Duellen innerhalb von 18 Tagen.

Neben dem sportlichen Renommee wäre ein Einzug ins Halbfinale für den klammen HSV auch wirtschaftlich nicht zu verachten. Satte 2,656 Millionen Euro würde ein Sieg gegen Paderborn in die Kasse spülen. "Es ist ein 50:50-Spiel", sagte Coach Wolf, der weiterhin auf die verletzten Aaron Hunt und Hee-Chan Hwang verzichten muss.

Hoffnungen ruhen auf Lasogga

So wird erneut Pierre-Michel Lasogga (13 Saisontore) die Hauptlast im Angriff tragen müssen, denn weder Tatsuya Ito (Magen-Darm-Grippe) noch Fiete Arp (aus sportlichen Gründen nicht berücksichtigt) werden trotz der Nullnummer gegen Bochum nachreisen. Ein Hoffnungsträger ist U20-Nationalspieler Mats Köhlert, der gegen den VfL sein Saisondebüt gegeben hatte.

