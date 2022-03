DFB-Pokal: HSV und Freiburg bestreiten erstes Halbfinale Stand: 08.03.2022 10:52 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV empfängt im Halbfinale des DFB-Pokals am 19. April den Bundesligisten SC Freiburg. Im Frauen-Wettbewerb hat es den VfL Wolfsburg hart erwischt: Der Cup-Verteidiger muss zum FC Bayern München.

Das ergab die Auslosung am Sonntag in der ARD Sportschau durch Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte. Das zweite Halbfinale der Männer bestreiten die Bundesligisten RB Leipzig und Union Berlin am 20. April. Das Erste überträgt beide Spiele live. Das Finale findet am 21. Mai in Berlin statt.

"Die Jungs haben schon gezeigt, dass sie über sich hinauswachsen können. Wir müssen sicher über unsere Grenzen gehen und brauchen einen Tag, an dem alles gelingt. Aber im Pokal ist nichts unmöglich, gerade vor unseren eigenen Fans. Wir freuen uns auf unser Heimspiel", sagte HSV-Teammanager Bernd Wehmeyer, der bei der Auslosung im Studio dabei war.

Der HSV, der als einziger der Halbfinalisten bereits den Pokal (1987) gewinnen konnte, hatte sich im Zweitligaduell gegen den Karlsruher SC (3:2 i.E.) für die Vorschlussrunde qualifiziert und könnte als erster Zweitligist seit dem MSV Duisburg (2011) ins Endspiel einziehen.

Hammerlos für die VfL-Frauen

Bei den Frauen trifft Cup-Verteidiger VfL Wolfsburg auf den FC Bayern und muss bei den Münchnerinnen antreten. Das zweite Halbfinale bestreiten Bayer Leverkusen und Turbine Potsdam. Die Duelle finden am Osterwochenende (17. und 18. April) statt, das Endspiel steigt am 28. Mai in Köln.

"In München zu spielen, ist sicher eine der größten Herausforderungen, die möglich waren", sagte VfL-Trainer Tommy Stroot: "Aber wir stellen uns nun eben dieser Aufgabe und werden alles reinwerfen, um unsere Erfolgsserie im DFB-Pokal auszubauen. Im Übrigen glaube ich, dass die Bayern ebenfalls absolut nicht glücklich sein werden mit diesem Los."

