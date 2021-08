DFB-Pokal: Bremer SV unterliegt den Bayern zweistellig Stand: 25.08.2021 22:06 Uhr

von Johannes Freytag

"Wenn Julian Nagelsmann in der zweiten Halbzeit irgendwann aufspringt und unzufrieden ist, weil das Spiel vielleicht spannend ist, dann haben wir schon sehr, sehr, sehr viel erreicht", hatte BSV-Trainer Benjamin Eta bereits vor der Partie die minimalen Chancen seiner Mannschaft realistisch eingeschätzt. Nun, Bayern-Coach Nagelsmann verlebte einen ruhigen Abend und konnte die wegen Coronafällen bei den Bremern erst jetzt stattfindende Erstrundenpartie gelassen verfolgen.

Das lag im ersten Durchgang vor allem an Eric-Maxim Choupo-Moting. Der Vertreter von Robert Lewandowski (war wie Manuel Neuer und Leon Goretzka in München geblieben) eröffnete den Torreigen des Favoriten schon in der 8. Minute. Anschließend bereitete der gebürtige Hamburger zwei weitere Treffer durch Jamal Musiala (16.) und Jan-Luka Warm (Eigentor/27.) vor und schnürte dann noch vor dem Halbzeitpfiff den Dreierpack (28., 35.).

Bayern schonen die Stars, den Gegner aber nicht

Die Münchner gönnten danach weiteren Stars eine Pause - Thomas Müller, Niklas Süle und Joshua Kimmich blieben draußen - doch am Spielgeschehen änderte das nichts. Keine vier Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da hatte der FCB schon zwei Treffer nachgelegt. Erst erzielte Müller-Vertreter Malik Tilman das 6:0 (47.), dann traf Musiala zum zweiten Mal - natürlich nach Pass von Choupo-Moting (49.) und schließlich trug sich auch noch Leroy Sané in die Torschützenliste ein (65.).

Das Spiel war längst gelaufen und so bot sich die Gelegenheit für schöne Gesten: BSV-Trainer Eta wechselte Torwart Malte Seemann, der einige Paraden zeigte, aus und ermöglichte so Ersatzkeeper Ole Bahr ein paar Pokalminuten gegen die Bayern (70.). Weniger Fingerspitzengefühl zeigte Schiedsrichter Nicolas Winter, der Ugo Nobile wegen Trikothaltens die Rote Karte zeigte (77.). Gelb wäre auch vertretbar gewesen.

Sprechchöre und Applaus für den BSV

Und so ging das Scheibenschießen weiter. Michael Cuisance traf zum 9:0 (80.) und - wer sonst - Choupo-Moting machte es schließlich zweistellig (82.). Souna Barr (86.) und Correntin Tolisso (88.) sorgten für den Endstand. Die Bremer ließen sich die Laune von der herben Pleite nicht nehmen. Die BSV-Fans unter den 10.093 Zuschauern feuerten ihr Team immer wieder lautstark mit Sprechchören an, und auch das Team genoss den für sie einmaligen Ausflug auf die ganz große Bühne sichtlich. Für sie geht es nun zurück in den Alltag der Oberliga Bremen, in der kommenden Woche heißt es Leher TS statt FC Bayern.

1.Spieltag, 25.08.2021 20:15 Uhr Bremer SV 0 Bay. München 12 Tore: 0: 1 Choupo-Moting (8.) 0: 2 Musiala (16.) 0: 3 Warm (27., Eigentor) 0: 4 Choupo-Moting (28.) 0: 5 Choupo-Moting (35.) 0: 6 M. Tillman (47.) 0: 7 Musiala (48.) 0: 8 L. Sané (65.) 0: 9 Cuisance (80.) 0: 10 Choupo-Moting (82.) 0: 11 Sarr (86.) 0: 12 Tolisso (88.)

Bremer SV: Seemann (70. Bahr) - Warm, Olatunji (58. Waki), Nobile, Kmiec (58. Wazneh) - Muszong, Kaiser - Diop (58. Matar), Arnhold, Kurkiewicz (70. Kunkel) - Garcia Garcia

Bay. München: Ulreich - Sarr, Nianzou, Süle (46. C. Richards), O. Richards - Kimmich (46. Cuisance), Tolisso - Musiala (61. Gnabry), Th. Müller (46. M. Tillman), L. Sané (68. Booth) - Choupo-Moting

Zuschauer: 10093



