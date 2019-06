Stand: 28.06.2019 10:43 Uhr

Cummings verlässt die Baskets Oldenburg

Die Baskets Oldenburg werden in der kommenden Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit einem neuen Spielgestalter auf dem Parkett stehen. Der US-Amerikaner, der 2018/2019 zum besten Spieler gewählt worden war und die Niedersachsen ins Play-off-Halbfinale geführt hatte, zog eine Vertragsoption und sucht nach Club-Angaben vom Freitag eine neue Herausforderung. Wohin der Spielmacher wechseln wird, ist nicht bekannt.

Treffsicherster Ligaschütze

"Will hat herausragende Leistungen auf das Parkett gebracht und sein Können in den Dienst der Mannschaft gestellt. Damit hat er sich den nächsten Schritt in seiner Karriere verdient", sagte Baskets Sportdirektor Srdjan Klaric. Cummings kam im Sommer 2018 aus Istanbul nach Oldenburg und wurde auf Anhieb zum Leistungsträger: In der abgelaufenen Saison erzielte er durchschnittlich 21,3 Punkten pro Spiel und war damit treffsicherster Liga-Schütze.

