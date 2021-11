Corona bei Werder: Interimstrainer Zenkovic und Rapp in Quarantäne Stand: 23.11.2021 15:10 Uhr Werder Bremens Interims-Cheftrainer Danijel Zenkovic und Mittelfeldspieler Nicolai Rapp haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, befinden sich beide bereits in häuslicher Quarantäne.

Somit werden Zenkovic und Rapp den Bremern am Samstagabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel nicht zur Verfügung stehen. Nach Werder-Angaben wurden bei beiden am Montag positive Corona-Befunde festgestellt. Zenkovic und Rapp seien vollständig geimpft. Alle anderen Spieler und Team-Mitglieder wurden demnach am Dienstag negativ getestet.

"Beide haben Symptome aufgewiesen, so dass sie PCR-Tests durchgeführt haben, die positiv ausgefallen sind. Ob sie sich im privaten oder im mannschaftlichen Umfeld angesteckt haben, steht noch nicht fest", erklärte Werders Mannschaftsarzt Dr. Daniel Hellermann.

Vergangene Woche war bereits Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

Weitere Informationen Werder Bremen: Positiver Corona-Test bei Clemens Fritz Der Leiter Profifußball und Scouting beim Zweitligisten befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne. mehr

U19-Coach Brand leitet das Training

Die Trainingseinheiten in den kommenden Tagen wird U19-Coach Christian Brand als Trainer begleiten. Unterstützt wird er von Ex-Werder-Profi Cedric Makiadi, der von 2013 bis 2015 ebenfalls für die Bremer spielte.

Co-Trainer Zenkovic hatte die Mannschaft nach dem Rücktritt von Chefcoach Markus Anfang am vergangenen Sonnabend interimsweise übernommen und beim 1:1 gegen Schalke 04 auf der Bank gesessen. Laut übereinstimmenden Medienberichten strebt Werder die Verpflichtung von Ex-Kiel-Coach Ole Werner an.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 23.11.2021 | 15:25 Uhr