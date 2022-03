Corona: VfL Wolfsburg vorerst ohne Trainer Kohfeldt Stand: 29.03.2022 11:38 Uhr Der VfL Wolfsburg muss in der Vorbereitung auf das richtungweisende Auswärtsspiel beim FC Augsburg ohne seinen Cheftrainer auskommen: Florian Kohfeldt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fehlt in den kommenden Tagen.

Wie die "Wölfe" am Dienstag mitteilten, hatte sich der 39-Jährige nach einem Corona-Fall im familiären Umfeld schon vorab in häusliche Quarantäne begeben und keinerlei Kontakt zum Trainerstab oder zur Mannschaft. Nach einem positiven Schnelltest brachte der PCR-Test dann die Bestätigung.

Co-Trainer Heilmann übernimmt

Das Training übernimmt bis auf Weiteres Co-Trainer Vincent Heilmann. Michael Frontzeck steht wegen eines operativen Eingriffs im Gesicht nicht zur Verfügung. Die Operation sei reibungslos verlaufen, teilte der VfL mit. Frontzeck werde zur neuen Saison auf die Trainerbank zurückkehren.

Wolfsburg geht als Tabellen-13. mit fünf Punkten Vorsprung auf den FCA in die Partie am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter). Bei einer Niederlage könnten die Niedersachsen noch einmal in den Kampf gegen den Abstieg verwickelt werden. Ob Kohfeldt bei dem Duell auf der Bank sitzen kann, ist noch unklar.

