Corona: VfL-Trainer Kohfeldt muss weiter in Quarantäne bleiben Stand: 05.04.2022 12:15 Uhr Trainer Florian Kohfeldt vom VfL Wolfsburg befindet sich weiterhin in Quarantäne. Der 39-Jährige kehrte nach seiner Corona-Infektion nicht wie geplant am Dienstag auf den Trainingsplatz zurück, wie der Fußball-Bundesligist bestätigte.

Kohfeldt, der sich seit einem positiven PCR-Test am 28. März in häuslicher Quarantäne befindet, habe sich nicht freitesten können. Geschäftsführer Jörg Schmadtke hatte am Sonntag noch mit einer zeitnahen Rückkehr von Kohfeldt gerechnet.

Weitere Informationen Der Absturz des VfL: Die "Wölfe" und die vielen Fragezeichen Das 0:3 in Augsburg war ein erneuter Rückschlag: Den mit Europapokal-Ambitionen gestarteten Wolfsburgern droht der Abstieg aus der Bundesliga. mehr

Heilmann springt weiter ein

Somit bereitet zunächst Vincent Heilmann die Mannschaft auf das nächste wichtige Spiel im Kampf um den Klassenerhalt am Sonnabend gegen Bielefeld vor. Der erst 25 Jahre alte Assistent hatte Kohfeldt bereits zuletzt bei der 0:3-Niederlage beim FC Augsburg an der Seitenlinie vertreten.

Die "Wölfe" stehen im Spiel gegen Bielefeld unter Zugzwang. Danach müssen die Niedersachsen zum Tabellen-Zweiten nach Dortmund.

VIDEO: VfL Wolfsburg im Abstiegskampf: Hinten pfui, vorne pfui (3 Min)

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 05.04.2022 | 12:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg Coronavirus